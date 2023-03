Michielin canta a teatro "Dieci anni di musica"

Il ritorno sulla scena musicale di Francesca Michielin, 28 anni compiuti il 25 febbraio, fa tappa al Teatro dell’Aquila domani alle 21. Ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor. E poi per lei è stato un successo dopo l’altro.

Che concerto sarà quello di domani al Teatro dell’Aquila?

"Sarà un’occasione per ripercorrere attraverso la musica i nostri primi 10 anni insieme sulle note

dei brani di ’Cani sciolti’, oltre a tutti i singoli più amati e tutto sarà suonato dal vivo da una band

di validissimi polistrumentisti nonché grandi amici. Da buona tifosa, il tour si chiama Michielin10 perché 10 è il numero dei bomber e la scaletta del concerto sarà suddivisa come se fosse una partita di calcio: inno, primo e secondo tempo, i supplementari e i rigori".

’Cani sciolti’. Dietro c’è un messaggio?

"È un album completamente diverso dall’ultimo: nasce dal forte bisogno di tornare a fare un disco che fosse istintivo e libero da schemi. Il disco nasce principalmente dall’ascolto di me stessa, dal mio mettermi in gioco e sperimentare qualcosa di nuovo, tornando un po’ anche a quelle melodie e sfumature della musica che ascoltavo da adolescente".

Quanto è cambiata Francesca Michielin dalla vittoria di X Factor a oggi e cosa invece si porta ancora dietro?

"Dalla vittoria di X Factor sono sicuramente cambiate tantissime cose: ho fatto tante esperienze diverse, sono cresciuta e maturata. Ho imparato a dare tanta importanza all’ascolto di me stessa, allo sperimentare e sto imparando a non aver paura di mettermi in gioco, prendendo consapevolezza dei miei limiti e anche delle mie fragilità"

Conosce le Marche? Avrà modo di fare un giro a Fermo?

"Credo sia una regione bellissima, i suoi paesaggi sono suggestivi e ricchi di storia. Sicuramente avrò modo di ricevere il fortissimo calore della città durante il concerto".

Musicalmente c’è un artista che per lei rappresenta un modello a cui ispirarsi?

"Per rimanere in tema ’Cani Sciolti’ sicuramente Carmen Consoli che è stata fondamentale per la creazione di questo disco. Trascorrere del tempo con lei, per me la rappresentazione perfetta dei cani sciolti della musica italiana, mi ha permesso di riflettere molto sui miei primi 10 anni di carriera. Mi sono finalmente resa conto di quanto faccia bene a volte vivere ed esprimersi in totale libertà, scegliendo di andare controcorrente".

Il concerto di domani sera è organizzato in collaborazione con Best Eventi. Per info Teatro dell’Aquila 0734284295 oppure [email protected]

Emanuela Astolfi