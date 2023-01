Microcredito, c’è lo sportello informativo

Accompagnare le persone straniere in una integrazione possibile, a costruire futuro. È il senso del progetto europeo Fami, fondo asilo migrazione e integrazione, che vede la prefettura di Fermo come capofila di una iniziativa di sostegno ai migranti, per la costituzione di imprese sociali. Una iniziativa che vede il supporto dell’università di Macerata, l’ente nazionale per il microcredito, la Camera di commercio delle Marche e l’Ambito sociale XIX di Fermo. È il prefetto Michele Rocchegiani a dare notizia dell’avvio della prima fase del procedimento che prevede l’apertura di uno sportello informativo sul microcredito. "Il progetto – spiegano dalla Prefettura – è volto a migliorare la capacità del sistema di indirizzare e accompagnare i cittadini stranieri, regolarmente residenti, nell’accesso delle risorse finanziarie del microcredito per la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e in particolare di cooperative sociali". C’è stata una prima fase indirizzata a un programma di formazione che ha visto coinvolti diversi attori del territorio, per rafforzare le competenze degli operatori pubblici e privati che lavorano a stretto contatto con la popolazione straniera della Provincia di Fermo. Da oggi in Prefettura, ci sarà uno sportello aperto il lunedì e il giovedì, dalle 12 alle 14, per fornire servizi informativi e di primo orientamento sulle misure di microcredito e sugli altri strumenti per l’autoimpiego, operando in stretta relazione con la Camera di commercio e il supporto di esperti dell’Ente nazionale per il microcredito.