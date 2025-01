Le befane-acrobate e il concerto in piazza Matteotti chiudono il cartellone delle feste. L’assessore Marcattili: "Migliaia di presenze in 37 giorni di eventi". La discesa delle befane in piazza Matteotti ha chiuso lunedì pomeriggio la programmazione degli eventi natalizi "La magia delle stelle". Davanti a centinaia di presenti l’esibizione ha visto calarsi dal tetto del più alto edificio in piazza Matteotti due operatori del soccorso alpino regionale nelle vesti della ’vecchina’. Appena toccata terra è iniziata la distribuzione di dolciumi ai bambini da parte delle Befane ed è cominciato il concerto dei Folkappanka, dando seguito al precedente arrivo in auto d’epoca di quattro befane-volontarie della Pro loco con Babbo Natale: "E’ stata una lunga festa per le famiglie – è il bilancio conclusivo tracciato dall’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili - . L’abbiamo così pensata e realizzata la festa tenendo conto di quella che era la volontà dell’Amministrazione comunale subito dopo l’estate. La città è stata attrattiva tutte le settimane, con weekend e giorni di festa che hanno favorito presenze anche da fuori regione: "Credo – chiosa l’assessore – che il bilancio possa ritenersi più che positivo. Abbiamo allestito una città piacevole da vivere, com’era nei nostri progetti". Il ‘Castello dei presepi’ ha visto nel maxi presepe biblico di Renata Ficiarà numeri importanti: è arrivato ad accogliere nella chiesa del Crocifisso oltre 15 mila presenze. Inoltre, con la prima edizione del presepe vivente a Rocca Tiepolo siamo riusciti nella riscoperta del luogo, la Rocca appunto , in un periodo differente da quello estivo e, al tempo stesso, posto le basi per farlo diventare un evento di punta delle future festività. Il lavoro congiunto che è stato portato avanti con volontari e associazioni ha fatto sì che si è potuto sviluppare un programma lungo 37 giorni". Gli eventi in piazza sono stati partecipati: a memoria l’assessore Marcattili cita: il Gospel, l’‘Aperitivo in festa’ al mercato coperto, l’esibizione del violinista Valentino Alessandrini a Capodanno, il dj set con Marco Bocci così come le serate al teatro. L’assessore chiude con i ringraziamenti: "Intendo ringraziare gli uffici comunali, gli altri assessori e i consiglieri che hanno collaborato concretamente per gli eventi. Il sostegno di Pro loco, Ataf, Croce Azzurra, istituti scolastici Caro-Preziotti-Licini e Isc Nardi, associazione La Margutta di Corridonia, Le Nuove Cappellette, Gessare Cappellette, Don Bosco e l’associazione Vigili del fuoco volontari coordinata dall’ispettore regionale Samuele Santarelli ci hanno permesso di sviluppare un programma natalizio ricco e lungo. Un plauso, infine, ai commercianti: oltre ad allestire a tema le vetrine dei loro negozi hanno arricchito di luminarie alcune vie della città scegliendo di rimanere aperti nei giorni delle feste". Silvio Sebastiani