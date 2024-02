"Miglio Zero, marchio per chi usa pescato locale"

"Miglio zero". Cos’è? E’ l’ultima trovata, che proponiamo oggi in esclusiva, di Fabio Senzacqua, l’assessore pluri-delegato a patrimonio, ambiente, sport e pesca, nonché vice sindaco. Colui che notoriamente passa per quello che una ne fa e 100 ne pensa. Naturalmente non tutte gli vengono bene anche perché, poco incline al compromesso, in genere le approccia con l’elmetto. In ogni caso non riguarda "Miglio Zero", che mutua il "Km zero" dei prodotti agricoli e che è una lodevole iniziativa finalizzata alla valorizzazione del pescato locale. Senzacqua spiega: "Stiamo studiando un marchio da mettere bene in vista nelle vetrine dei ristoranti e delle pescherie, che usano il pescato nostro, per informare e garantire che in quell’esercizio si serve veramente pesce fresco cacciato dai nostri motopescherecci ed astato nel mercato ittico di Porto San Giorgio". Di "Miglio zero", dunque si può dire solo bene. Non altrettanto bene però si può parlare del funzionamento del porto peschereccio se si pensa che da vari mesi la pompa di gasolio non funziona e le barche da pesca, Motopescarecci e vongolare, sono costrette andare a fare rifornimento a San Benedetto del Tronto o a Civitanova Marche con perdita di tempo e di denaro. L’ultimo gestore della pompa non aveva mai pagato il canone concessorio ed aveva il contratto in scadenza il 23 febbraio 2013. L’amministrazione comunale, grazie a Sezzacqua ha recuperato 30.000 euro e gli ha prorogato il contratto di due mei. Dopo di che a maggio la pompa è stata chiusa. Il gestore per contratto doveva effettuare degli interventi che su suggerimento dei tecnici è stato necessario riconsiderare e un altro intervento importante si è reso indispensabile eseguire da parte dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza. Secondo l’assessore quindi si può ben capire il perché si sono verificati dei ritardi. Da ultimo annunzia che il servizio gestione della pompa verrà assegnato in house alla società partecipata Sgs multiserizi. In chiusura chiediamo all’assessore notizie in merito ai lavori di dragaggio, che sono in programma da realizzare: "Abbiamo avuto dalla Regione 800.000 euro per eseguirlo. Dalle analisi già effettuate sulla sabbia da estrarre la stessa è risultata di categoria A quindi ottima. Pertanto la utilizzeremo per ripascere la spiaggia nostra di Porto San Giorgio mentre la volta scorsa è stata usata a Marina Palmense.

Silvio Sebastiani