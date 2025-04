Migliori start-up d’Italia. Premiata ’Biochica’

Un’azienda fermana riconosciuta tra le più innovative del mondo, si tratta di Biochica che è stata selezionata tra le migliori start-up d’Italia e ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante la Cerimonia di Premiazione che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma. L’azienda è stata premiata con una pergamena di riconoscimento ed un contributo di 3.300 euro per la partecipazione all’esclusivo master della Fondazione Italia Usa in ’Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy’.

La premiazione si è tenuta alla Camera dei Deputati, Biochica, attraverso un processo di purificazione dei sottoprodotti dell’industria ittica e agroindustriale, produce il chitosano e il suo precursore, la chitina. Queste biomolecole versatili possiedono caratteristiche che le rendono adatte a molteplici applicazioni. La vision di Biochica è quella di applicare un approccio innovativo e sostenibile che possa ridurre la dipendenza dell’Europa e dell’Italia da biomolecole chiave attualmente importate per la gran parte, da paesi extraeuropei.

L’azienda sfrutta le proprietà antimicotiche, antibatteriche e chelanti della chitina e del chitosano, valorizzando quindi i sottoprodotti del settore ittico ed in particolare quello dei crostacei, compreso il famelico Granchio blu, e la biomassa acquatica locale proveniente dalle attività di pesca dell’Adriatico. "Questo approccio non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente marino, ma promuove anche l’uso sostenibile delle risorse locali, spiega Carla de Carolis, ideatrice e co fondatrice dell’azienda, La successiva valorizzazione di questi biopolimeri funzionali per applicazioni cosmetiche, nutraceutiche, alimentari e molte altre, rappresenta un ulteriore passo avanti, dimostrando come sia possibile creare valore da scarti locali per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente".

Nel suo primo quinquennio dalla nascita (2020–2025) la start up Biochica ha partecipato a numerosi progetti europei, nazionali e regionali dedicati alla valorizzazione delle biomasse marine, alla circolarità dell’economia blu e alla sostenibilità industriale. "Il mare, prosegue de Carolis, rappresenta una risorsa inestimabile: la circular blue economy e la sostenibilità della filiera costituiscono obiettivi fondamentali da perseguire. L’Italia è circondata dal mare, che ha conosciuto e utilizzato da sempre quale importante risorsa, ma c’è molto di più".

L’amministratore Matteo Fabbri aggiunge: "La nostra è un’azienda che vuole trasformare le sfide in opportunità. Ogni sottoprodotto marino che valorizziamo, ogni innovazione sostenibile che introduciamo, rappresentano un passo verso un futuro migliore per la nostra realtà. La nostra visione è chiara: applicare la chimica verde su larga scala".