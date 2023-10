Migranti al 110 per cento. Una provincia in pole per i lavoratori stranieri: "Impiegati in edilizia"

Arriva da lontano una fetta importante di popolazione, cerca tra noi un futuro, lavora, manda i figli a scuola. È la popolazione migrante, secondo il dossier statistico dell’immigrazione redatto dal centro studi e ricerche Idos e presentato nei giorni scorsi a livello nazionale e con un approfondimento per le Marche dal punto di vista del lavoro, presentato nei giorni scorsi nella sede della Cgil Marche. Il quadro generale per la nostra regione, secondo l’approfondimento proposto da Vittorio Lanutti, parla di una situazione regionale con l’8,6 per cento di popolazione che arriva da lontano. Per Fermo il dato sale addirittura al 9,9 per cento, la prima provincia seguita poi da Macerata, Ancona e Pesaro Urbino. Si tratta per lo più di donne, tra i 30 e i 44 anni. Su un totale di circa 128 mila residenti stranieri, quasi cento mila sono cittadini non comunitari che chiedono il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Il segretario provinciale della Cgil, Alessandro De Grazia, spiega che nel fermano la maggior parte dei residenti stranieri è impiegata nel settore edile: "L’aumento dell’occupazione straniera nel nostro territorio arriva proprio dal positivo trend che sta attraversando il settore delle costruzioni, tra superbonus e ricostruzione post sisma che sembra partita in maniera massiccia. Di contro assistiamo ad una tendenza al ribasso per i salari degli stranieri, nella stragrande maggioranza dei casi vengono adibiti alle mansioni di basso profilo o non vengono inquadrati al giusto livello".

Secondo Eleonora Fontana, segretaria regionale della Cgil, la maggior parte dei migranti trova impiego proprio nel settore privato non agricolo, con qualifica operaia per l’86,7 per cento dei casi e con retribuzioni medie inferiori di quasi il 26 per cento rispetto ai colleghi italiani. Il 41,7 per cento di lavoratori migranti percepisce una retribuzione inferiore ai 10 mila euro annui, lordi, si tratta dunque di lavoratori poveri: "Per le donne, aggiunge Fontana, si nota una diminuzione del loro impiego nel lavoro domestico, settore che resta tra i meno riconosciuti". Secondo il sindacato è oggi essenziale "investire in solidarietà e accoglienza, garantendo trattamenti dignitosi. Mentre il Governo tende ad accanirsi contro chi scappa da guerre e persecuzioni, i migranti restano sempre esclusi dalla società, restano indietro nel loro inserimento sociale, servono politiche e processi che favoriscano invece l’inclusione e ne garantiscono la dignità come lavoratori, al pari di tutti".

a. m.