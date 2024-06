Migrazioni e missionari. Se ne parla con il vescovo

Un incontro per riflettere sul tema delle esperienze all’estero e delle migrazioni, alla presenza del vescovo Rocco Pennacchio Si terrà questa sera alle ore 21 presso la parrocchia Sacra Famiglia di Porto San Giorgio l’incontro dal titolo ’Voci di cambiamento: migrazione, missione e sviluppo integrale".

L’evento, promosso dalla Caritas diocesana di Fermo e dall’ufficio missionario, sarà aperto dalle testimonianze di esperienze concrete in corso di realizzazione nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa. Prevista anche la riflessione a cura di Simone Breccia, direttore della Caritas Diocesana di Ancona-Osimo.

L’intervento conclusivo sarà a cura di monsignor Rocco Pennacchio, vescovo della arcidiocesi di Fermo e presidente comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli, organismo della Conferenza episcopale italiana.

L’importante iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione avviato dal cammino sinodale, che ha fatto emergere una maggiore collaborazione tra gli uffici pastorali e un coinvolgimento attivo della comunità. Le testimonianze che verranno presentate sono infatti sono frutto di un impegno della Chiesa locale verso i Paesi in via di sviluppo, come, per esempio, l’esperienza di don Oreste Habiyambere impegnato nelle attività della scuola a Ruhengeri in Rwanda, ma non solo

Tra i relatori che interverranno alla serata di riflessione anche anche una coppia di giovani missionari laici, Sirio e Martina, che da alcuni mesi sono impegnati a Robe, in Etiopia.

Barbara Moschettoni, direttrice della Caritas Diocesana di Fermo, sottolinea: "E’ molto importante far conoscere le numerose esperienze attive nei Paesi in via di sviluppo – argomenta Moschettoni – che sono spesso i Paesi da dove partono i migranti e richiedenti asilo, che sfuggono da questi territori proprio per ricercare migliori condizioni di vita, opportunità di formazione e lavorative, ovvero poter accedere alle cure e servizi sanitari minimi".

La Chiesa italiana ha molto investito, negli ultimi anni, nella campagna intitolata ‘Liberi di partire, liberi di restare’ che ha permesso di finanziare attività di carattere sociale e sanitario a favore delle fasce più deboli, soprattutto a favore di minori e vittime di tratta, così come di sostenere l’educazione, formazione e la sanità nei Paesi in via di sviluppo.

Sono del resto sempre le donne e i bambini i primi ad essere esposti alle più odiose conseguenze della povertà, dell’ineguaglianza e dell’ignoranza: sono loro ad assistere, quando non a subire, violenze di ogni tipo. Le missioni vogliono portare un barlume di speranza nelle comunità più complicate.