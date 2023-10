’Miguel è arrivato in città’: Halloween alternativo per tutti

È ancora tempo di feste, in centro città, dopo le musiche e le folle della festa patronale, grandi e piccini possono trascorrere altre due giornate di festa in occasione di Halloween divertendosi con ‘Miguel è arrivato in città’, evento voluto dalla Pro Loco, San Crispino Eventi e patrocinio del Comune, che trasforma piazza Garibaldi e dintorni nel regno di ‘Coco’, il cartone Disney che racconta la festa del ‘Dià de los muertos’. L’allegra brigata che anima il Villaggio di Miguel è arrivata già ieri pomeriggio, con l’apertura dei giochi e del divertimento riservato principalmente ai più piccoli. Nello spazio della piazza sono stati allestiti stand gastronomici e stuzzicherie varie e sono comparsi i primi personaggi del mondo di Miguel con cui i bambini possono interagire e scattare selfie ricordo. Nel Villaggio di Miguel è previsto anche un laboratorio per creare la propria calavera, teschi che richiamano i dolcetti di zucchero o cioccolato che vengono offerti come dono agli spiriti dei defunti secondo la tradizione messicana, oltre a momenti di animazione. La giornata clou sarà quella odierna quando, dalle 16.30, prenderà il via la parata in maschera per il centro città con l’arrivo di Miguel. Alle 17.30 ancora animazione per bambini e alle 21, lo spettacolo di danza della scuola ‘Heart’ di Porto Sant’Elpidio. Dalle 23 spettacolo con dj set lungo via Cesare Battisti, dove i locali del food proporranno nei loro menù almeno un piatto della cucina messicana.