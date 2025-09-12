Militari israeliani in vacanza, il caso finisce in Consiglio

Sulla presenza di militari dell’esercito israeliano (Idf) a Porto San Giorgio la consigliera comunale del Pd, Elisabetta Baldassarri, interroga il sindaco Valerio Vesprini, a nome anche dei colleghi di gruppo. In premessa riferisce che secondo diverse fonti giornalistiche, tra il 2024 e il 2025 gruppi di militari dell’esercito israeliano avrebbero soggiornato in diverse località delle Marche, tra cui Porto San Giorgio, i soggiorni sarebbero avvenuti in alloggi privati, con monitoraggio della Digos, in quanto i militari sono considerati ’obiettivi sensibili’ per via del conflitto in corso.

La presenza dei militari non sarebbe stata comunicata preventivamente alle autorità locali, incluso il sindaco di Porto San Giorgio e ha suscitato reazioni critiche da società civile e associazioni. Baldassarri chiede al sindaco e alla giunta: "Se siano stati informati della presenza di militari israeliani sul territorio comunale e attivati protocolli di sicurezza o comunicazioni con le autorità di pubblica sicurezza in merito alla presenza di soggetti considerati ’obiettivi sensibili’. Se, inoltre, siano stati coinvolti operatori turistici locali o strutture ricettive nella gestione di tali soggiorni e se il Comune intenda chiedere chiarimenti al Governo".