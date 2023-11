Mille attività a ’Tutti in piazza’

Musica live, giochi, ghiottonerie, laboratori e spettacoli di magia, truccabimbi: c’è di tutto e di più in ‘Tutti in Piazza’, un pomeriggio di festa e di aggregazione nel cuore del centro storico, in Piazza Matteotti appunto, reso possibile grazie alla sinergia creata tra una quantità di associazioni e col patrocinio del Comune che ha accolto di buon grado una iniziativa così corale. La festa è organizzata dall’Ente Contesa del Secchio con le Contrade storiche San Martino, Santa Maria e Sant’Elpidio, con la parrocchia di Sant’Elpidio Abate, Azione Cattolica, e le associazioni: Nestore, Sotto un cielo a pois, Vespa Club, Regno di Morbidù, Old House of Music, la scuola di musica Musiquario, Spazio Donna. La festa prende il via alle 15,30, dalle 16 sono aperti gli stand gastronomici con cioccolata calda, vin brûlé, dolci, pizzette fritte, castagne e vino cotto. "Un evento pensato come momento di socializzazione tra elpidiensi oltre che per attrarre visitatori, con una offerta variegata, con l’auspicio che possa creare fertili occasioni di relazioni, condivisioni, aggregazione e partecipazione" afferma il sindaco, Alessio Pignotti, rimarcando che lo stesso programma del ricco pomeriggio "è frutto della collaborazione tra le diverse realtà associative: e forse è proprio questo il lato più bello di tutti". Anche l’assessore alle manifestazioni storiche, Paolo Maurizi sottolinea l’aspetto più rilevante (e per niente scontato) dell’appuntamento odierno: "La novità di questo evento sta nell’essere riusciti ad aggregare molte associazioni del capoluogo".