Mille chilometri in canoa tra Alaska e Canada: “Sulle orme di Bonatti”

Fermo, 12 giugno 2024 – Il Klondike, una canoa, il fiume Yukon e 1.300 chilometri di natura selvaggia tra Alaska e Canada. Questo è quello che affronteranno i due fermani, Alessandro Marziali e Riccardo Franchellucci, partiti ieri pomeriggio dall’aeroporto di Barcellona.

Una grande avventura in una terra selvaggia resa immortale dai racconti di Jack London e dalla corsa all’oro del 1900. Sarà un viaggio tra alci, lupi e il grande e temuto orso grizzly, re indiscusso di queste terre. Franchellucci è un fotografo e studente di architettura, Marziali gestisce un ostello in Spagna, a Las Palmas. Entrambi sono partiti per ripercorrere le orme dell’esploratore e alpinista Walter Bonatti, che nel 1965 navigò da Whitehorse a Fort Yukon in solitaria.

Come detto, la partenza da Barcellona, poi San Francisco, uno scalo a Seattle ed infine l’arrivo a Whitehorse in Canada. Da lì partiranno sulla tipica canoa canadese per discendere il fiume Yukon, affrontando il viaggio in completa autonomia e accampandosi in tenda lungo il percorso. Non è il primo viaggio avventuroso per i due fermani: lo scorso settembre, insieme, hanno attraversato le impervie montagne del Pamir nel sud del Kirzighistan, e nel 2022 Franchellucci l’isola antartica della Georgia del Sud.

“Prima di un viaggio così – spiega Franchellucci - c’è sempre molta trepidazione, speranza e quel pizzico di incertezza. Si va verso qualcosa di ignoto, nonostante i mesi di preparativi non sappiamo mai con esattezza cosa troveremo, soprattutto questa volta che ci misuriamo con un elemento nuovo per noi. Sarà, infatti la prima volta su un fiume e la prima volta su una canoa canadese, ma siamo sicuri che sarà una grande avventura. Quello che ci spinge a compiere queste imprese è quello che ha sempre spinto qualsiasi pioniere: lo spirito d’avventura e la ricerca del contatto con la natura nel modo più estremo possibile”.

Dello stesso stato d’animo Marziali: “Non vediamo l’ora. Sarà un viaggio imprevedibile attraverso paesaggi incontaminati: un’occasione unica per sfidare sé stessi e scoprire la vera essenza della natura selvaggia. Armati di canoa e curiosità ci addentreremo in luoghi che fino ad oggi abbiamo solo visto nei documentari e sarà sicuramente emozionante”.

Marziali ha viaggiato parecchio ma questo è qualcosa di nuovo e mai fatto: “E’ dall’età dei 17 anni che giro il mondo, ma questo è uno tra i più avventurosi viaggi mai fatti. Per entrambi è la prima volta con una canoa canadese e con l’elemento acqua”. Chi volesse seguirli può farlo attraverso la pagina Instagram @riccardo.frachellucci.