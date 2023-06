Mille Miglia, rombano i motori

La 41esima edizione della Mille Miglia, la rievocazione della competizione automobilistica disputata in Italia tra il 1927 e il 1957, farà tappa a Fermo oggi intorno alle 14.40. La Freccia Rossa, partita ieri dal centro di Brescia, ‘sconfinando’ a San Marino con sosta pranzo a Macerata, sarà preceduta dal Ferrari Tribute (ore 12.40). Le 420 autovetture provenienti da tutto il mondo in città percorrendo via Mori, via D’Acquisto, viale Bellesi proseguiranno su via Roma, via Trevisani, viale XX Settembre, viale Veneto; attraverseranno piazza del Popolo con il tradizionale ‘controllo timbro’ per procedere in direzione Ascoli e terminare il percorso nella capitale. ‘La corsa più bella del mondo’, come l’aveva definita Enzo Ferrari, torna in città dopo il 2016 e il 2020.