Minacce al sindaco Marinangeli. Decreto di citazione diretta per Ilari

Di aver minacciato il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli deve rispondere Cristiano Ilari un 54enne residente nella città sui Sibillini difeso dall’avvocato Olindo Dionisi. Il processo in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti è susseguente all’inchiesta della Procura a seguito della denuncia di Marinangeli, che è parte civile, assistito dall’avvocato Emiliano Carnevali. La magistratura ascolana ha emesso nei confronti dell’imputato un decreto di citazione diretta a giudizio. I fatti oggetto del dibattimento risalgono al 19 aprile del 2021 quando nella cassetta postale di Marinangeli arrivò una busta. Il sindaco di Amandola naturalmente l’ha aperta verificandone il contenuto. C’era una lettera con scritte queste parole: "Complimenti: sei riuscito a corrompere giudici e magistrati, a far sparire tanto denaro pubblico portandolo all’estero, a bloccare diverse cause con i cittadini, ma non riuscirai a bloccare il piombo della pistola. Dimettiti e sparisci, altrimenti veniamo a trovarti nel rifugio segreto". Parole dal contenuto evidentemente molto grave che hanno spinto Marinangeli a presentare denuncia contro ignoti. Le indagini dei carabinieri hanno individuato in Ilari il presunto autore della missiva; contro di lui anche una perizia disposta dalla Procura di Ascoli e redatta dalla dottoressa Simona Apicella, esperta di grafologia peritale giudiziaria. "La scrittura posta sulla busta inviata alla parte offesa in data 15 aprile 2021 dall’ufficio postale di Ancona è riferibile alla mano destra di Cristiano Ilari" ha concluso la dottoressa Apicella.

"Chi denigra il sindaco, denigra l’intera amministrazione comunale. Io faccio politica per passione e facendo la denuncia ho voluto difendere il buon nome della città" ha detto il sindaco Marinangeli rivolgendosi al giudice Proietti e al pubblico ministero Rago. Il sindaco di Amandola ha detto che la polemica politica "non era mai stata connotata da eccessi. Talvolta – ha detto Marinangeli – si sono alzati i toni, ma tutto è finito lì. Quello, però, era un momento di attacchi cattivi per screditarmi e invitarmi a dimettermi". Con Ilari, che nega di aver scritto lui la lettera, ha avuto successivamente un colloquio, seppur casualmente. "Mi ha fatto piacere scambiarci qualche parola e mi disse che avrebbe dimostrato che non era stato lui a scrivere quella lettera".

Peppe Ercoli