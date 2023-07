Minacce al titolare della lavanderia Due incastrati dalle telecamere

Dopo aver finto di essere stati ’derubati’ dalla lavanderia automatica, probabilmente per ispezionare l’attività commerciale, erano tornati sul posto e avevano svaligiato le macchinette per gli alimenti e le bevande. Hanno dovuto però fare i conti con i carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno concluso una decisiva attività investigativa che ha portato all’identificazione e alla denuncia di due pregiudicati fermani di 34 e 30 anni, responsabili di un furto aggravato avvenuto in una lavanderia automatica a Lido Tre Archi, alla fine del mese di maggio.

I due individui, fingendo di richiedere il rimborso di una somma di denaro che sostenevano essere stata inserita nelle lavatrici automatiche, avevano cercato di ingannare il proprietario dell’esercizio commerciale. Tuttavia, il commerciante, dopo aver verificato le immagini delle telecamere di sicurezza interne, si era accorto del tentativo di frode e aveva invitato i due a lasciare il luogo. Nonostante l’avvertimento, i malviventi avevano minacciato il commerciante prima di allontanarsi. In seguito, approfittando dell’assenza del titolare, erano tornati sul posto e avevano forzato le gettoniere dei distributori automatici, sottraendo bevande e alimenti. Successivamente, si erano dati alla fuga nelle vie circostanti. Grazie all’impegno e all’attività investigativa dei carabinieri di Porto San Giorgio, è stato possibile identificare i responsabili del furto aggravato. I due sono stati denunciati alla Procura di Fermo e saranno chiamati a rispondere dei loro atti.

L’operazione condotta dai militari dell’Arma dimostra l’impegno costante nel garantire la sicurezza nella comunità. La lotta contro la criminalità e chi delinque rimane una priorità assoluta e i carabinieri invitano i cittadini a continuare a collaborare, fornendo eventuali informazioni o segnalazioni che possano contribuire alla prevenzione e all’individuazione dei responsabili di atti criminali. I militari dell’Arma ribadiscono dal canto loro l’impegno a garantire la sicurezza e la giustizia, rafforzando la loro presenza sul territorio e operando in stretta sinergia con le istituzioni locali.

Fabio Castori