Minacce e aggressioni. Non vuole accettare la fine della relazione. Stalker alla sbarra

Non si era mai rassegnato alla fine della relazione con la ex compagna, continuando a perseguitarla in ogni modo. Alla fine gli uomini della squadra mobile della polizia di Fermo avevano dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo. Si tratta di un 44enne romeno, che, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio per atti persecutori ai danni dell’ex compagna. L’indagine aveva tratto origine dalla denuncia della vittima, che aveva riferito agli investigatori della questura come il suo compagno, durante e dopo la fine del loro rapporto affettivo, I’avesse seguita, I’avesse chiamata insistentemente, I’avesse minacciata e molestata in più occasioni. Al termine della loro relazione sentimentale, era addirittura giunto ad aggredirla fisicamente proprio perché non accettava Ia fine del loro rapporto. In particolare Ia loro relazione sentimentale era terminata a causa dei comportamenti violenti dell’uomo e i due, in più occasioni, avevano avuto accese discussioni che erano sfociate in aggressioni.

In ragione dei fatti accaduti la polizia aveva avviato Ia procedura urgente denominata ’Codice Rosso’, motivo per cui I’autorità giudiziaria aveva delegato ulteriori indagini, cosicché gli investigatori della squadra mobile avevano convocato Ia vittima per approfondire meglio Ia vicenda. Nel corso dei colloqui effettuati con il personale femminile specializzato della questura, Ia donna aveva raccontato Ia travagliata storia e aveva riferito di essere stata vittima di numerosi comportamenti violenti. L’ex compagno inoltre, mediante continui messaggi e chiamate, I’aveva minacciata quotidianamente, motivo per cui temeva anche di uscire di casa da sola per recarsi al lavoro in quanto l’uomo, in alcune circostanze, proprio durante il tragitto casa-lavoro, l’aveva avvicinata picchiandola violentemente. Considerate le condotte del 44enne, già noto alle forze dell’ordine, il tribunale di Fermo aveva emesso I’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla lei frequentati, con divieto di comunicare con lei in modo diretto o indiretto.

Fabio Castori