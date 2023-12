Si invaghisce di lei, ma non corrisposto minaccia di tagliarle la testa

Porto Sant’Elpidio (Fermo) 21 dicembre 2023 - Si era infatuato di lei senza essere corrisposto e ciò ha scatenato una reazione a catena con un’escalation di azioni persecutorie e minatorie, fino ad arrivare a minacciarla di tagliarle la testa. E’ per questo motivo che i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, impegnati nella costante opera di tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, hanno avviato una delicata attività investigativa a seguito della denuncia formalizzata da una giovane residente nella cittadina costiera. Gli accertamenti, avviati immediatamente dopo la segnalazione, hanno portato al deferimento in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria di un campano di 35 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di atti persecutori.

I carabinieri sempre pronti ad assistere le vittime di stalking

La vittima ha raccontato che l'uomo, conosciuto occasionalmente nel 2020 e interessato a intraprendere una relazione sentimentale, non corrisposta, aveva iniziato a inviarle numerosissimi messaggi telefonici molesti, anche attraverso piattaforme social, apostrofandola con epiteti vari e ingiurie. Tale comportamento aveva raggiunto il culmine quando l'uomo aveva minacciato la giovane dicendole "ti taglio la testa".

Lo scorso ottobre, continuando con i suoi comportamenti persecutori, si era presentato nei pressi di un bar nel centro di Porto Sant’Elpidio, dove aveva aggredito pubblicamente la vittima. Le condotte del 35enne campano hanno generato nella donna un grave e perdurante stato d'ansia, tanto da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita per preservare la sua incolumità. A quel punto i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno informato tempestivamente la Procura della Repubblica di Fermo che ha proceduto con l'attivazione del Codice Rosso, dimostrando la massima attenzione e prontezza nella situazione di violenza e atti persecutori.

I vertici dell’Arma ancora una volta ribadiscono l'importanza di segnalare e denunciare tempestivamente episodi di atti persecutori e violenza, sottolineando l'impegno costante nell'assicurare la sicurezza e la tranquillità di chi ne subisce le conseguenze, nonché l’assistenza di personale specializzato.