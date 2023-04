Minaccia coetaneo: a processo

Aveva aggredito un suo coetaneo con l’utilizzo di un coltellino, per poi darsi alla fuga. Per questo motivo un 20enne fermano di origini marocchine è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice per rispondere dei reati di lesioni aggravate, minaccia e porto ingiustificato di oggetti idonei all’offesa Il pestaggio si è verificato a Fermo nell’aprile scorso quando, per futili motivi, il ragazzo aveva aggredito un altro giovane, colpendolo con pugni e schiaffi, minacciandolo anche con un coltellino che poi aveva perso sul posto, prima di darsi alla fuga. Il malcapitato, dopo aver avvisato immediatamente i carabinieri, era stato trasportato al pronto soccorso, dove era stato medicato e dove gli era stato riscontrato un lieve trauma toracico, oltre ad alcune ecchimosi su varie parti del corpo, per poi essere giudicato guaribile con una prognosi di 10 giorni. Sul posto erano intervenuti anche gli militari della sezione radiomobile di Fermo che, nel corso degli accertamenti, avevano subito recuperato il coltellino utilizzato per minacciare la vittima, ponendolo sotto sequestro. Dopo le cure, il giovane si era presentato alla stazione carabinieri di Fermo dove aveva sporto la querela, dichiarando che l’aggressione era avvenuta per futili motivi da parte di un ragazzo che conosceva soltanto di vista. Gli uomini dell’Arma, dopo aver raccolto la denuncia, si erano messi all’opera e, grazie alle informazioni fornite dalla vittima e alla visione dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza, erano riusciti in poche ore ad individuare l’aggressore, identificandolo in un ragazzo di di origini marocchine che, al termine degli accertamenti, era stato denunciato.