Minaccia di morte la moglie per gelosia

Anno nuovo e comportamenti da condannare. I carabinieri hanno dovuto affrontare ancora una volta il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, attivando per ben cinque volte il ’codice rosso’ e denunciando altrettante persone. A Petritoli, i militari della locale stazione, a conclusione degli accertamenti avviati in seguito ad una denuncia formalizzata da una ragazza, hanno identificato e denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali il compagno convivente della vittima, un 30enne del posto. L’uomo, già da alcuni mesi, per futili motivi riconducibili alla gelosia, aveva sottoposto la giovane a reiterati comportamenti aggressivi e molesti, sfociati, da ultimo, in un litigio dove sono intervenuti i carabinieri ristabilendo la calma, e raccogliendo diverse informazioni. Per la vittima sono state necessarie le cure mediche ed è stato così attivato il codice rosso. Ancora maltrattamenti in famiglia sempre a Petritoli dove gli uomini dell’Arma sono intervenuti invece a sostegno di un uomo straniero, denunciando la convivente di quest’ultimo, anche lei straniera, accertando che la donna, da alcuni mesi, per futili motivi aveva sottoposto l’uomo a reiterati comportamenti aggressivi e molesti. Maltrattamenti in famiglia anche a Montegranaro dove i carabinieri, su richiesta dei genitori di un giovane del luogo, che da circa un anno li sottoponeva a comportamenti aggressivi al fine di ricevere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, sono intervenuti raccogliendo elementi utili a formalizzare una denuncia per maltrattamenti ed attivare il ’codice rosso’ anche in questo caso. Sempre a Montegranaro i militari della locale stazione, a conclusione degli accertamenti avviati a seguito di una segnalazione di una donna del luogo, hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere un uomo che già da diversi anni aveva sottoposto la compagna a maltrattamenti fisici e psicologici riconducibili a futili motivi di gelosia. In un’ultima circostanza l’uomo ha altresì minacciato di morte la donna brandendo un coltello a serramanico. Fortunatamente è stato bloccato e disarmato da alcuni vicini di casa che hanno allertato i carabinieri, evitando così il peggio. L’arma è stata sequestrata e, come in tutti questi casi, è scattata l’attivazione del codice rosso a tutela della vittima. Analogamente a Fermo, i militari dell’Arma hanno denunciato un altro uomo che da diversi anni avrebbe usato comportamenti molesti nei confronti della consorte scaturiti poi in un’aggressione fisica. Anche in questo caso i carabinieri hanno attivato il codice rosso.

Fabio Castori