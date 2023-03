Minaccia di tagliarsi le vene. Ragazza salvata

Dopo una discussione con la madre, si è chiusa in una stanza minacciando di tagliarsi le vene ma, il tempestivo intervento della polizia e dei sanitari del 118, è riuscito ad evitare il peggio. Un salvataggio col brivido quello che si è consumato ieri pomeriggio in un’abitazione di San Tommaso di Fermo dove una giovane ha tentato un gesto estremo. Erano da poco passate le 14 quando la mamma della ragazza, dopo aver litigato con lei per futili motivi, ha visto la figlia chiudersi in camera. La giovane era fuori di sé ed ha minacciato di tagliarsi le vene con un coltello. La madre, disperata, ha subito allertato la sala operativa della questura e contestualmente il pronto intervento del 118.

Una pattuglia della squadra volante della polizia, che si trovava in zona per operazioni di controllo, ha subito raggiunto l’abitazione dove si stava consumando il dramma. Gli agenti, dimostrando sangue freddo e professionalità, hanno intavolato una trattativa con la giovane e dopo circa mezzora l’hanno convinta a desistere. I sanitari del 118 hanno curato la ragazza sul posto visto che la ragazza ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso e le ferite che si era procurata erano superficiali e di poco conto.

fab. cast.