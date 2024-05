Minaccia di uccidere la figlia. Anziano di 85 anni a processo

Dopo una lite familiare, aveva impugnato un coltello e aveva minacciato di uccidere la figlia. Pe questo motivo, a conclusione delle indagini, un veregrense di 85 anni è stato rinviato a giudizio. L’anziano dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di minaccia aggravata commessa in ambito familiare. L’85enne era finto nei guai a giugno quando i carabinieri di Montegranaro, a conclusione delle attività investigative avviate a seguito di una richiesta di intervento per la tentata aggressione all’arma bianca, lo avevano denunciato all’autorità competente. L’intervento degli uomini dell’Arma era stato immediato e tempestivo al fine di garantire la sicurezza delle persone coinvolte. L’85enne, dopo aver inizialmente minacciato verbalmente la figlia convivente, aveva brandito un coltello da cucina con intenzioni tutt’altro che amichevoli. Grazie all’intervento risoluto dei carabinieri e degli operatori del personale medico del servizio 118 giunti sul posto, l’anziano era stato indotto a desistere dalla sua intenzione e a consegnare l’arma impugnata agli uomini dell’Arma. Successivamente, l’anziano era stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere l’assistenza medica necessaria, considerando la presenza di patologie di natura psichiatrica. Il coltello utilizzato era stato sequestrato e messo in custodia, in attesa di essere depositato presso l’ufficio dei corpi di reato del tribunale di Fermo. Fortunatamente durante l’episodio non erano stati riportati feriti grazie al celere intervento dei militari dell’Arma, che aveva contribuito a prevenire il verificarsi di conseguenze più gravi. L’autorità giudiziaria competente era stata prontamente informata dell’accaduto e aveva proceduto con l’attivazione del codice rosso e con la massima attenzione.

Fabio Castori