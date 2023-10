Minaccia e picchia i familiari. Impugna una scure e se la prende con la polizia

Prima ha minacciato e picchiato i familiari poi, all’arrivo della polizia, ha impugnato una grossa scure per aggredire gli agenti. Solo l’abilità dei poliziotti ha evitato il peggio e permesso di bloccare quell’uomo. In manette è finito un 47enne di Fermo accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. Il fatto risale alla sera del 23 ottobre scorso quando, poco dopo le 22,30, due equipaggi della sezione volanti, su disposizione della centrale operativa della questura, si sono recati in contrada Montone, in quanto, tramite la linea di emergenza 112, era pervenuta una segnalazione relativa ad un soggetto aggressivo nei confronti dei propri familiari, i quali erano stati minacciati, aggrediti e percossi.

Entrambi gli equipaggi hanno raggiunto immediatamente il luogo della richiesta d’intervento e, una volta all’interno della corte dell’abitazione, hanno notato l’uomo che si dirigeva a passo svelto in direzione di un vicino capanno adiacente l’abitazione. Gli agenti hanno intimato più volte l’alt, ma senza ottenere alcun risultato.

Il 47enne, tutt’altro che arrendevole, non ha desistito dai propri intenti, si è introdotto all’interno della rimessa con il favore dell’oscurità e, dopo aver rovistato fra le attrezzature agricole presenti, ha afferrato una grossa scure da spaccalegna, per poi uscire dal capanno con l’intento di utilizzarla per aggredire i poliziotti.

L’uomo, con la scure in mano, ha minacciato di morte gli agenti invitandoli ad allontanarsi immediatamente per poi avvicinarsi minacciosamente verso di loro per aggredirli.

Visto quanto stava accadendo, e la delicata situazione che si era venuta a creare, soprattutto per lo stato di agitazione del 47enne, il quale avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza dei familiari presenti e dei poliziotti, l’operatore taser ha impugnato l’arma ad impulsi elettrici in dotazione, intimando per ben tre volte all’uomo di desistere dalla propria condotta violenta e di poggiare a terra la scure che stava impugnando. Soltanto dopo il terzo avviso, l’aggressore ha ubbidito alle disposizioni degli agenti, poggiando sul selciato l’arma per poi inginocchiarsi e arrendersi.

Gli operatori a quel punto sono riusciti a mettere in sicurezza il 47enne per poi accompagnarlo presso gli uffici della questura, dove per lui è scattato l’arresto.