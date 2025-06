Minaccia e pedina l’ex moglie. Nel mirino anche il fidanzato di lei

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 25 giugno 2025 – Un 40enne residente a Porto Sant’Elpidio dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di stalking e danneggiamento aggravato: per lui era stato emesso dal gip di Fermo un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti della ex moglie.

L’uomo, separato da diversi anni, non accettando la fine della loro storia e l’inizio di una nuova relazione della donna, aveva iniziato a seguirla, ad attenderla nei luoghi da lei frequentati, ad appostarsi sotto casa. La donna, in una condizione di perenne paura e ansia, aveva trovato il coraggio di recarsi in questura e denunciare l’accaduto alla polizia.

I poliziotti avevano attivato il cosiddetto codice rosso, così la vittima, sentita dal personale specializzato della squadra mobile, aveva raccontato i dettagli delle molestie subite. In particolare aveva riferito che l’ex marito, inizialmente, l’aveva minacciata e seguita quando era in compagnia dell’attuale fidanzato, in ben due occasioni.

In una di queste l’ex marito, in sella al suo scooter, si era messo all’inseguimento dell’auto sulla quale viaggiava la coppia e, dopo svariate minacce di morte, si era appostato sotto casa della donna e, mentre lei stava rientrando accompagnata dal compagno, aveva affrontato e seguito il nuovo fidanzato della ex moglie. Il culmine quando, non limitandosi alle minacce e agli inseguimenti, aveva dato fuoco a uno pneumatico della vettura dell’attuale compagno dell’ex moglie.