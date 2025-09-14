Minaccia i familiari e aggredisce i poliziotti: condannato a tre anni

Prima aveva minacciato e picchiato i familiari poi, all’arrivo della polizia, aveva impugnato una grossa scure per aggredire gli agenti. Solo l’abilità e la professionalità dei poliziotti aveva evitato il peggio e permesso di bloccare quell’uomo. In manette era finito un 48enne di Fermo accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata: è stato condannato a tre anni di reclusione.

Il fatto risale alla sera del 23 ottobre 2023 quando, poco dopo le 22,30, due equipaggi della sezione volanti, su disposizione della centrale operativa della questura, si erano recati in contrada Montone, in quanto, tramite la linea di emergenza 112, era pervenuta una segnalazione relativa ad un individuo aggressivo nei confronti dei propri familiari, i quali erano stati minacciati, aggrediti e percossi.

Entrambi gli equipaggi avevano raggiunto immediatamente il luogo della richiesta d’intervento e, una volta all’interno della corte dell’abitazione, avevano notato l’uomo che si dirigeva a passo svelto in direzione di un vicino capanno adiacente l’abitazione. Gli agenti avevano intimato più volte l’alt, ma senza ottenere alcun risultato. Il 48enne, tutt’altro che arrendevole, non aveva desistito dai propri intenti, si era introdotto all’interno della rimessa con il favore dell’oscurità e, dopo aver rovistato fra le attrezzature agricole presenti, aveva afferrato una grossa scure da spaccalegna, per poi uscire dal capanno con l’intento di utilizzarla per aggredire i poliziotti.

L’uomo, con la scure in mano, aveva minacciato di morte gli agenti invitandoli ad allontanarsi immediatamente per poi avvicinarsi minacciosamente verso di loro per aggredirli. Visto quanto stava accadendo, e la delicata situazione che si era venuta a creare, soprattutto per lo stato di agitazione del 48enne, il quale avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza dei familiari presenti e dei poliziotti, l’operatore taser aveva impugnato l’arma ad impulsi elettrici intimando per ben tre volte di poggiare a terra la scure che stava impugnando. Soltanto dopo il terzo avviso, l’aggressore aveva ubbidito alle disposizioni degli agenti, per lui era scattato l’arresto.

Fabio Castori