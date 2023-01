Minaccia il compagno della ex: a processo

Stava per finire male un triangolo sentimentale dove si erano intrecciate le storie di lui, lei e l’altro. Il tempestivo intervento dei carabinieri aveva però impedito che la drammatica situazione sfociasse in tragedia, dopo che l’ex fidanzato di lei si era presentato con un bastone metallico per regolare i conti. Pe questo motivo un giovane di Sant’Elpidio a Mare è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice del tribunale per rispondere di minaccia aggravata e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. L’episodio si era consumato nel febbraio scorso, poco dopo l’alba, quando i militari di Sant’Elpidio a Mare erano intervenuti per una violenta lite tra due persone. Nel corso delle operazioni di identificazione, i militari si erano resi conto che il dissidio era scaturito per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza, che poco prima aveva interrotto il rapporto sentimentale con uno dei due giovani, scegliendo di frequentare il ‘rivale’. I carabinieri avevano così ricostruito il contesto dello scontro, maturatosi in una situazione di intrecci amorosi, tradimenti e frequentazioni parallele. Insomma, il classico triangolo amoroso. In poche parole era accaduto che lei, fidanzata con un giovane del posto, aveva nel frattempo conosciuto un altro ragazzo e aveva iniziato a frequentarlo. Con il passare dei giorni, delle settimane, se n’era innamorata e aveva deciso di lasciare il vecchio fidanzato. La scoperta dell’accaduto, però, non era stata gradita da chi era stato abbandonato per un altro. Ma la cosa che aveva fatto scoppiare la rabbia, era stata soprattutto quella di vederli insieme. Così alla fine i due si erano affrontati. Solo l’intervento dei carabinieri aveva evitato il peggio.