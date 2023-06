Minaccia la mamma, condannato a due anni

Aveva minacciato la mamma con un piede di porco e un coltello per farsi consegnare il denaro per la droga, ma il tempestivo intervento dei carabinieri aveva evitato che l’inquietante episodio finisse in tragedia. Per questo motivo un 27enne è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia. Al giovane è stata riconosciuta l’attenuante di aver agito mentre era in crisi di astinenza di sostanze stupefacenti, anche se all’epoca dei fatti la Procura della Repubblica aveva riconosciuto l’aggravante del reato "codice rosso". Era accaduto nel luglio del 2020, quando una donna, nel corso dell’aggressione subita dal figlio armato, era riuscita a chiamare i militari dell’Arma. I carabinieri erano immediatamente intervenuti sul posto e avevano messo la donna al sicuro dal pericolo di conseguenze ben più gravi. I militari dell’Arma, durante il soccorso, avevano proceduto al sequestro di un piede di porco e un coltello, utilizzato dal figlio della donna, poco prima, nel corso dell’aggressione, finalizzata a sottrarle i soldi che custodiva nel portafoglio. Era stato proprio la celerità dell’intervento dei carabinieri che aveva evitato che la situazione precipitasse. Nel frattempo, però, il giovane era riuscito ad allontanarsi dalla propria abitazione, rendendosi irreperibile. I carabinieri avevano immediatamente attivato le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica, con l’applicazione del protocollo del codice rosso. Gli uomini dell’Arma avevano rintracciato, a Porto Sant’Elpidio, il giovane ricercato, che era stato immediatamente tratto in arresto.