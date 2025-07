Minaccia minore con la pistola per estorcergli denaro, denunciato 18enne

Fermo, 30 giugno 2025 - Prima gli ha puntato la pistola, poi gli ha detto che se nel giro di qualche giorno non gli avesse consegnato la somma di denaro richiesta, per lui sarebbero stati guai. Un gesto agghiacciante e scioccante per la vittima della tentata estorsione, un minorenne ospite di una struttura protetta, che ha raccontato tutto al suo tutore legale e, insieme, hanno deciso di denunciare i fatti alla polizia.

Così il minore, accompagnato dal responsabile, si è presentato in questura e ha denunciato che, mentre si trovava nei pressi di un’area verde di Fermo, era stato minacciato da un giovane di origini magrebine con una pistola e gli aveva detto che se non gli avesse consegnato dei soldi entro pochi giorni ne avrebbe pagato le conseguenze. Il minore, spaventato da quanto accaduto, ha raccontato agli agenti in modo dettagliato i fatti successi, descrivendo l’individuo in modo da permettere ai poliziotti di identificarlo.

Gli investigatori, a seguito della denuncia, si sono messi immediatamente alla ricerca del malvivente. Le attività degli uomini della squadra mobile hanno consentito di appurare che le somme pretese, in realtà, erano legate a debiti di droga, in quanto i due tempo addietro, avevano litigato in ordine all’acquisto di un piccolo quantitativo di stupefacente. Viste le modalità estorsive e minacciose con cui era stata pretesa la somma di denaro, i poliziotti della squadra volante e della squadra mobile, una volta identificato il ragazzo, ovvero un 18enne di Fermo con cittadinanza italiana ma di origini nordafricane, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, rinvenendo così, una fedele replica di una pistola priva del tappo rosso.

L’arma, una pistola scacciacani perfettamente identica a una vera, è risultata essere in metallo con caricatore estraibile, carrello mobile e priva del tappo rosso. Sebbene non in grado di sparare proiettili, l’arma presentava quell’aspetto, quel peso e quel funzionamento tale da ingannare chiunque si trovasse davanti. La pistola è stata dunque sequestrata in quanto sarebbe potuta essere riutilizzata per commettere ulteriori delitti. Preso atto delle evidenze dei fatti, il giovane è stato denunciato per il reato di tentata estorsione aggravata.