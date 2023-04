Fermo, minaccia parroco e fedeli: inseguito e arrestato

Fermo, 21 aprile 2023 – Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia della questura di Fermo, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di un soggetto con precedenti, autore dei reati in questione che risalgono ai giorni scorsi, verificatisi nel centro storico di Fermo. Alcuni giorno fa, è giunta una richiesta di intervento alla centrale per segnalare la presenza di un individuo che aveva minacciato il parroco ed alcuni fedeli nei pressi di una chiesa.

Il soggetto in questione, dopo aver cercato di introdursi con l’ausilio di una scala e passando attraverso una finestra, all’interno dell’appartamento del prelato, si era dato alla fuga.

Alla segnalazione è seguito il sopralluogo della squadra volante della questura, che giunta sul posto, ha accertato i fatti. Raccolte le prime testimonianze, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del soggetto che nel frattempo si era dileguato. Dopo pochi minuti, l’autore del gesto è stato rintracciato all’interno di una sala slot-machine intento a giocare.

All’atto dell’invito degli agenti ad essere seguiti e salire sull’auto di servizio, il 28enne ha dato in escandescenze esplodendo in una crisi di nervosismo al punto di essere necessario bloccarlo. Non senza fatica i due agenti della squadra, sono riusciti nell’intento, e a sottoporre il ragazzo ai dovuti controlli, all’esito dei quali è emerso che il giovane fosse in possesso di un piccolo coltello contenuto all’interno del suo borsello. La furia del giovane però non si è fermata qui, ma è proseguita oltre. Trasferito in questura infatti, il 28enne si è scagliato nuovamente contro i due agenti, ferendoli.

Una situazione che li ha costretti a procedere all’arresto del ragazzo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e a denunciarlo all’autorità giudiziaria per porto di arma da taglio. Alla denuncia del 28enne si è aggiunto il reato di lesioni personali, in considerazione del fatto che i poliziotti nel rendere il soggetto in questione inoffensivo, avevano ricevuto dei colpi dallo stesso al punto di essere costretti a ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo da cui sono stati dimessi con prognosi di cinque giorni ciascuno.