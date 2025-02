Minghi: "Al pubblico dico che sarà una festa"

Ancora ‘Musica d’Autore’ al Teatro delle Api, sabato (ore 21,30) con Amedeo Minghi. Compositore, cantautore, arrangiatore, produttore, Minghi è artista a tutto tondo, che occupa a pieno titolo un posto importante nella storia della musica cantautoriale italiana e, alle Api, arriva con il tour ‘Anima sbiadita’.

Lei ha all’attivo, 8 partecipazioni al Festival di Sanremo. Che ne pensa dell’edizione appena conclusa?

"Che ha vinto la Rai. E’ stato un programma che ha avuto grandi ascolti, tanti sponsor. Dal punto di vista musicale, è presto per dire. Si vedrà. Ci sono stati piccoli segnali, ma in una organizzazione così enorme qualcosa doveva pur esserci".

‘Anima sbiadita’ arriva a distanza di 8 anni dall’ultimo album.

"E’ un album (ne ha 37 all’attivo, ndr) )un po’ più compiuto, molto più personale, molto cantautoriale. E ha dentro questo la formaula del ‘concept album’, ormai antica, che non viene più usata e che, invece, secondo me, ha pienamente senso perché bisogna pubblicare lavori artistici, non mere raccolte di canzoni. In ‘Anima sbiadita’ ci sono 11 canzoni che raccontano di sentimenti usati o dimenticati e del tempo, che spesso sprechiamo mentre è un bene prezioso, che non si può acquistare da nessuna parte".

Cosa deve aspettarsi il pubblico delle Api?

"Una festa. Sarò sul palco con un sestetto di archi e una band, in tutto 14 elementi per una piccola, grande orchestra. Devo dire che, dal vivo, le canzoni dell’album sono anche più belle, più ‘rockettare’, per cui potranno sorprendere il pubblico. La prima parte è dedicata al nuovo album. Nella seconda c’è tutto il nostro passato da ‘1950’ a ‘Vattene amore’, ‘L’immenso’, ‘La vita mia’, ‘Cantare è d’amore’, alle tante altre". Prevendite: Ticketone e Ciaotickets. Info: 347 3247190.

Marisa Colibazzi