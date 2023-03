Mini alloggi, Baldassarri contesta le nuove regole

"Qual è la visione dell’Amministrazione rispetto alle politiche sociali, di promozione del benessere e della qualità della vita dei soggetti fragili? Come intende favorire la crescita della dignità di chi temporaneamente non riesce a sostenersi e mettere in campo azioni in un’ottica opposta alla logica emergenziale?".

Sono domande poste dalla consigliera comunale del Pd ed ex assessore, Elisabetta Baldassarri, a cui lei stessa risponde: "Sembra che l’Amministrazione navighi a vista, limitandosi a perseguire la facile logica del consenso in un’ottica di facile assistenzialismo".

A dimostrazione di ciò fatto che l’amministrazione vorrebbe stravolgere il regolamento per la gestione dei mini alloggi in via delle Regioni, approvato dal Consiglio comunale.

"Finalità del progetto – spiega – è garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione delle condizioni di esclusione sociale derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia. Il regolamento prevede l’avvio di un progetto sperimentale per la costituzione di un cosiddetto Condominio Solidale, prevedendo un percorso di responsabilizzazione dei destinatari, che tenga conto per esempio delle nuove povertà, un intervento finalizzato a garantire la dignità delle persone, offrendo un supporto temporaneo e non un intervento puramente emergenziale. Se l’intento dell’Amministrazione è di stravolgere il regolamento la conclusione risulta facile: non si vuole uscire dalla logica dell’emergenza e dell’assistenzialismo creando in qualche modo una dipendenza".