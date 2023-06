"Mini campionato del mondo" Torna il tennis internazionale

"Un mini campionato del mondo" è la fama che il torneo internazionale under 12 di tennis si è guadagnata sul campo, per essere il più antico torneo d’Europa su terra rossa, per la partecipazione ad esso di rappresentanti di molte nazioni, per la presenza di concorrenti provetti baby tennisti destinati ed emergere negli anni tra le migliori racchette a livello internazionale. Lo ha rilevato con malcelato orgoglio il presidente del circolo tennis di Porto San Giorgio, Luca Quinzi, il quale, aprendo, ieri nei locali del circolo, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 del torneo ne ha ricordato il prestigoso Albo d’Oro e la partecipazione negli anni di alcuni fra i giocatori e le giocatrici che poi si sono affermati a livello mondiale. Il torneo prenderà il via venerdì prossimo 23 giugno con la disputa degli incontri di due tabelloni di qualificazione di 32 giocatori maschili e 32 femminili. II migliori 8 andranno al tabellone principale che incomincerà lunedì 26 giugno, mentre le finali si terranno sabato 1 luglio. Quest’anno sono presenti 16 delegazioni straniere (oltre all’Italia) di 3 diversi continenti per un totale di 112 concorrenti. Dopo il presidente Quinzi ha preso la parola il sindaco, Valerio Vesprini, il quale ha citato il lustro “planetario” che il torneo ha regalato negli anni alla città di Porto San Giorgio e gli apprezzamenti che sono arrivati ad ogni edizione dagli ospiti italiani e stranieri, per l’accoglienza, la vicinanza al mare della struttura e il clima in cui si è sempre svolto il torneo. Il primo cittadino ha precisato che si tratta di una manifestazione di rilievo non solo a livello sportivo, ma anche nel campo della promozione e delle presenze turistiche dato l’intervento di numerosi atleti con famiglie al seguito dalle più disparate parti del mondo". Poi è stata la volta del vice presidente del Coni regionale,, Giovanni Torresi, il quale ha sottolineato che negli ultimi 7 il Coni è stato tanto vicino al tennis, complimentandosi con il presidente regionale Fip, emiliano Guzzo per la passione che mette nello svolgere la sua mansione. Guzzo, infine, ha raccontato come questa di Porto San Giorgio sia una delle manifestazioni di maggior rilievo di tennis europe, un fiore all’occhiello per lo sport nazionale finendo anche col celebrare i giovani marchigiani che si stanno imponendo nei vari tornei giovanili a livello mondiale, per finire con il riconoscimento ad Elisabetta Cocciaretto, nuova n. 1 del tennis italiano, n. 39 assoluta nella classifica WTA, orgoglio del circolo tennis Porto San Giorgio e del maestro Antonio Di Paolo.

Silvio Sebastiani