Minnucci: "Apatia e pigrizia verso lo sport, i più giovani a rischio"

Nel Fermano così come nella maggior parte del mondo, si sta registrando un incremento delle patologie croniche come ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiovascolare e artrosi. Secondo i dati forniti dall’Istituto superiore della Sanità il 49 % degli uomini e il 38% delle donne della provincia di Fermo sono ipertesi. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro territorio, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle femmine). In particolare la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9% di tutte le morti (10,8% nei maschi e 9% nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolari dell’8,8% (7,3% nei maschi e 10,1% nelle femmine). Tutti sono concordi nell’affermare che per prevenire questo tipo di patologie è fondamentale una giusta dieta e tanto movimento. Marco Minnucci, terapista, wellness and nutrition counselor, esperto di esercizio clinico e sport performance, spiega che "la principale causa delle malattie cardiovascolari è da ricercare nella malnutrizione da eccesso che di conseguenza causa obesità e ma alla base di tutto spesso c’è la totale mancanza di attività fisica, quindi da sedentarietà. il 20% della popolazione cammina meno di 10 minuti al giorno, il 40% meno di mezz’ora. Probabilmente, oltre alla pigrizia e alle problematiche legate al lavoro, il benessere tecnologico ci ha portato verso una ipocinesi che a sua volta causa problematiche di carattere metabolico e cardiovascolare".

In passato si moriva di fame, in questo momento della storia si muore per eccesso di cibo, di alcool, di fumo?

"Direi proprio di sì. La mia preoccupazione maggiore è che in questa situazione di apatia e pigrizia verso lo sport o il movimento in generale sono risucchiati i più giovani, che emulano e amplificano le abitudini dei genitori. Quindi eccoli davanti alla tv, allo smartphone, ai videogames, mentre mangiano patatine o caramelle. Il Journal of Medical Nutrition afferma che i bambini che passano un’ora al giorno davanti alla tv pesano almeno un chilo in più di grasso rispetto ai coetanei che non la guardano. Più si va avanti con gli anni e più si fa fatica a dimagrire e spesso la massa grassa che si acquisisce da giovani si porta dietro anche da adulti. Per questo consiglio vivamente una attività fisica regolare, ciclicizzata, programmata e seguita da professionisti, che siano essi allenatori, personal trainer, fisioterapisti, oltre ad un’alimentazione con pochi zuccheri semplici e povera di grassi".

Oltre al problema salute vanno considerati anche i costi legati a obesità o sovrappeso?

"Certo. Sono circa l’8% dei costi sanitari totali. In Italia un obeso costa 100mila euro in più durante il corso della sua vita rispetto a un normopeso e in Italia sono circa il 12%".

Fabio Castori