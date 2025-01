Minoranza diserta il consiglio, ancora polemiche

Ancora uno strascico del consiglio comunale sul Documento Unico di Programmazione e sul previsionale disertato dalla minoranza, i cui consiglieri Annalinda Pasquali, Daniele Stacchietti, Paolo Petrini, Gian Vittorio Battilà e Pierpaolo Lattanzi tornano sullo "spettacolo indecoroso e degradante offerto dalla maggioranza durante e dopo il consiglio comunale". "La minoranza, in forza del ruolo di controllo che l’ordinamento democratico in essa ripone, ha ritenuto legittimamente di non partecipare al consiglio, sollevando una protesta significativa, eclatante e ampiamente motivata per opporsi a una modalità operativa fortemente lesiva della trasparenza e della condivisione che atti cosi rilevanti come il Dup e il bilancio di previsione triennale dovrebbero esigere". "La nostra iniziativa, che ha colto nel segno e colpito qualche nervo scoperto, non meritava le allusioni e reazioni scomposte imbastite su puri attacchi personali da parte do sindaco e suoi fidi scudieri" aggiungono, sostenendo di aver pure assecondato "l’immotivata e incomprensibile premura imposta dalla maggioranza su Dup e previsionale, partecipando a due incontri nella prima settimana dell’anno, periodo quasi sempre festivo. Premura che si spiega col voler evitare che si facessero troppe domande". Ancora: "Non dovrebbero ergersi a censori su argomenti tecnici di cui possiedono competenze specifiche assai modeste, se non addirittura minime". Infine, la minoranza evidenzia che i giorni per esaminare Dup e bilancio erano 10, non 22, "essendoci 12 giorni tra festivi e semifestivi".

Ribatte il sindaco Massimiliano Ciarpella: "La toppa è peggiore del buco. Arrivare a fare la conta dei giorni festivi è risibile. Si stanno arrampicando sugli specchi. Sono mancati la voglia di partecipare al consiglio, e di questo ne rispondono ai cittadini, e gli elementi di confronto. Hanno preferito fare la commedia e ancora perseverano con la carnevalata". Giorgio Marcotulli (capogruppo Fd’I): "Davvero la minoranza ha il coraggio di portare ancora avanti qualsivoglia motivazione per la loro assenza? Constatiamo che la sinistra ha come nuova guida politica un consigliere che vuole giudicare competenze e professionalità di colleghi e giunta in base alla denuncia dei redditi. Ma davvero dal 19 dicembre a oggi ancora non hanno alcuna considerazione da fare su bilancio, tariffe, piano triennale opere pubbliche e altre deliberazioni dell’ultimo consiglio ?".