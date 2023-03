Minoranza polemica sulle varianti

Diverse le varianti al Prg adottate nel penultimo consiglio comunale dell’era Franchellucci (è presumibile che ne venga convocato un altro, su questioni urgenti e improrogabili oltre che per un saluto di fine mandato) e, puntuale, è stata manifestata una certa perplessità da parte della minoranza. "La scelta di portare questa serie di varianti, a nostro parere – ha affermato il consigliere Giorgio Marcotulli (Fd’I) - risulta pretestuosa, propagandistica, fatta a ridosso della campagna elettorale. E’ pur vero che il termine ultimo per portare in consiglio punti di questo tipo è tra due giorni (domani, ndr) dopodiché in consiglio vanno portati solo atti urgenti e improrogabili, ma la campagna elettorale è già bella che iniziata per cui non è bello mettere i consiglieri comunali in condizioni di esprimersi su pratiche urbanistiche che avrebbero potuto attendere la nuova amministrazione". Obiezioni rimaste senza risposta tant’è che i punti sono stati tutti discussi e approvati. Ha sollevato un certo interesse il piano di lottizzazione sul lungomare Europa presentato dalla milanese Carola srl: un progetto che prevede un resort con ricettività turistica, strutture sportive, un polmone verde sui 100 metri dalla linea di battigia e l’accesso pubblico al mare. "Crediamo molto nel volano turistico della città e questa variante va in quella direzione" ha detto l’assessore Daniele Stacchietti. Pierpaolo Lattanzi (Laboratorio Civico) ha chiesto se il Comune ha condotto una verifica sulla società investitrice "perché le informazioni su dati pubblici che abbiamo sono tutt’altro che rassicuranti. E’ una società che esprime un rating molto basso, vicino quasi al default". La seduta è stata seguita anche dalla Carola srl che ha voluto chiarire che i bilanci cui si è fatto riferimento sono dell’anno Covid (e che sarebbe utile un raffronto con tutto il comparto turistico nazionale del periodo), invitando chi lo desideri, a verificare i bilanci della Carola srl pre e post pandemia, compresi quelli del 2022 presto disponibili, assicurando che l’operazione porterà posti di lavoro e un importante indotto economico per tutta la zona.

Marisa Colibazzi