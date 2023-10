Minorenne pestata, tre studentesse nei guai

Durante una lite causata da motivi di gelosia, l’aveva afferrata per i capelli e l’aveva sbattuta a terra, mentre veniva incitata dalle sue due amiche e il tutto veniva ripreso dall’occhio perverso del telefonino. Era accaduto al Terminal "Dondero" il pomeriggio del 3 ottobre scorso e vittima dell’aggressione delle "bulle" era stata una minorenne di Morrovalle che frequenta l’Ipsia "Ricci" di Fermo. La mamma della vittima ha denunciato i fatti alla polizia che, al termine delle indagini, ha fatto scattare tre ammonimenti del questore nei confronti delle tre studentesse 15enni autrici del pestaggio e delle riprese del video diventato virale. Anche loro frequentano lo stesso istituto professionale della vittima e sono rispettivamente di Fermo, Lapedona e San Benedetto del Tronto. Tutte sono accusate di cyberbullismo. La lite era scoppiata alla fermata dell’autobus e una delle due ragazzine finite nel mirino del questore aveva preso la coetanea di Morrovalle per i capelli, quindi l’aveva scaraventata a terra, con l’aggravante che altre minori presenti, invece di dividere le due contendenti, avevano incitato la loro compagna di classe e avevano ripreso tutto con il telefonino per poi mettere il video in rete. Nelle immagini si vede una ragazzina che afferra per i capelli una coetanea e la colpisce un paio di volte alla testa con dei pugni. Poi l’afferra per i capelli e la fa cadere a terra.

La minore caduta a terra si rialza subito senza aver riportato conseguenze serie, ma l’altra si avvicina mostrando una mano e facendo vedere che le ha strappato i capelli. La 15enne aggredita era finita al pronto soccorso ed era stata dimessa con una prognosi di sette giorni. La mamma della vittima si era allora rivolta alla polizia anticrimine della questura di Fermo e aveva segnalato l’accaduto. Erano subito scattate le indagini con la collaborazione del personale scolastico, in primis la preside, che avevano permesso di identificare la 15enne autrice dell’aggressione e le due coetanee che l’avevano spalleggiata per poi riprendere la scena e farla circolare su whatsapp. Per l’autrice del pestaggio è anche scattato anche un provvedimento disciplinare scolastico che prevede la sospensione dalle lezioni fino al 23 dicembre. Le tre studentesse, come prevede l’ammonimento del questore, dovranno anche effettuare un percorso di recupero in strutture specializzate. Le indagini sono ancora in corso in quanto non è stata ancora identificata la terza persona che ha girato un altro video, poi diventato quello più diffuso.

