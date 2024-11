Minori stranieri, un corso per tutori

Un nuovo corso per imparare a prendersi cura di piccole vite. Nella sala del Palazzo dei Priori a Fermo, il presidente del tribunale per i Minorenni delle Marche Sergio Cutrona ha partecipato all’inaugurazione del corso 2024 per gli aspiranti tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati. Il corso è stato organizzato dall’ Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Regione Marche, c’erano una quindicina di volontari, a dimostrazione che ancora oggi ci sono persone di valore, che mettono una parte del loro tempo e risorse a disposizione di coloro che ne hanno bisogno. Ogni anno, infatti, molte migliaia di ragazzi e ragazze, prevalentemente adolescenti, giungono in Italia dai Paesi più poveri, specie dell’Africa, con la speranza di una vita migliore. "Hanno bisogno di essere accolti, si è detto nel corso dell’incontro, ospitati, nutriti ed educati, per diventare adulti sereni e responsabili, in grado in futuro di lavorare, per poter coltivare il proprio benessere e contribuire a quello della società. Se si abbandonano a se stessi finiranno inevitabilmente in condizione di disagio, di emarginazione socio economica e culturale, andando ad alimentare la micro criminalità e la prostituzione". I tutori si trovano così a svolgere un alto compito etico e sociale, fra mille difficoltà, gratuitamente e nell’indifferenza di una società poco sensibile ai bisogni delle persone più fragili, sempre più proiettata invece verso i valori effimeri dell’apparenza e del consumismo. Nella carica che Cutrona riveste ha sentito il bisogno ed il piacere di ringraziare pubblicamente tutti questi uomini e donne, che silenziosamente si pongono al servizio dei ragazzi stranieri non accompagnati e della società. ""Ai tutori volontari garantisco tutto il sostegno del Tribunale per i Minorenni delle Marche - ha detto - affinché possano svolgere al meglio il loro onorevole incarico".