Miscuglio di Aleppo, dal seme al prodotto finito

Grande partecipazione al seminario ‘Viaggio nel Biodistretto Picenum Biologico locale’, organizzato dal Biodistretto Picenum, in occasione del Fermo Forum. Protagonista dell’incontro, un focus sul miscuglio di Aleppo visto nella promozione dell’intera filiera, dal seme al prodotto finito. Il Biodistretto Picenum è un’associazione di 70 aziende agricole, 12 Comuni e diverse aziende di ristorazione, agriturismi e aziende di trasformazione. "A Tipicità – spiega Cristina Murri coordinatrice del seminario – è stato presentato il progetto ‘Viaggio nel Biodistretto Picenum biologico locale’ della durata di due anni e finanziato dal Masaf, con lo scopo di promuovere i prodotti biologici ed il territorio". Durante il seminario, si è infatti parlato della valorizzazione dei prodotti locali e in particolare del miscuglio di Aleppo, un miscuglio di grani proveniente dalla Siria, coltivato da diverse aziende del Biodistretto al fine di creare un’intera filiera. Tra i relatori al seminario i genetisti Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. Presente al seminario anche l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Maria Antonini che ha ringraziato il Biodistretto Picenum per l’impegno profuso nella promozione del biologico. Piena soddisfazione per il coinvolgimento e l’incisività del seminario, è stata espressa dal presidente del Biodistretto, Enzo Malavolta.

Paola Pieragostini