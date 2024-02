Misericordia, un evento per raccogliere fondi

La Confraternita di Misericordia di Montegiorgio ha attivato una nuova iniziativa di solidarietà che nei prossimi tre fine settimane coinvolgerà i comuni dove l’associazione di volontariato presta servizio. Il progetto è stato denominata ‘L’ulivo della Misericordia’ e si svolgerà come annunciato sabato e domenica fino alla Santa Pasqua all’uscita delle funzioni dalle principali chiese di Montegiorgio e dei comuni della media Valtenna dove appunto la Misericordia svolge le sue attività. Tanto per fare un accenno sabato 2 marzo alle 17,30 a Santa Maria delle Grazie di Monteverde, alle 18,30 a San Giovanni Battista di Montegiorgio Capoluogo e San Paolo di Piane; domenica 3 marzo alle 10 a Monteverde, alle 11 a Montegiorgio capoluogo, alle 11,15 a Piane di Montegiorgio e alle 11,30 a Servigliano. "Una nuova iniziativa nata per fare solidarietà attraverso un simbolo – spiega Cristiano Bei, Governatore della Misericordia –.Istalleremo degli stand all’uscita delle chiese durante i fine settimana dove chi vorrà potrà acquistare dietro l’offerta minima di 16 euro una pianta di ulivo. Abbiamo scelto questa pianta perché incarna molti dei principi che contraddistinguono la Misericordia: la storicità l’ulivo infatti è una pianta secolare, legata alla nostra coltura e tradizione, genera frutti preziosi che servono appunto alla per la produzione di olio, ma soprattutto l’ulivo è riconosciuto universalmente come simbolo di pace. Tutto il ricavato delle offerte, sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi mezzi. Alessio Carassai