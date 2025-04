Misericuore, tre defibrillatori tra Servigliano e Montegiorgio

Attraverso il progetto ‘Misericuore’ saranno attivati tre nuovi Dae (Defibrillatori automatici), che saranno installati fra Montegiorgio e Servigliano. E’ stato presentato mercoledì sera nel salone di palazzo Passari nel centro storico di Montegiorgio, il progetto ‘Misericuore’ promosso dalla Confraternita di Misericordia, che vedrà impegnate anche le amministrazioni di Montegiorgio e Servilgiano, in sala sono intervenuti il governatore della Misericordia Cristiano Bei, il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi con la Giunta quasi al completo, il sindaco di Servigliano Marco Rotoni e il comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio il maggiore Massimo Canale.

"Abbiamo recentemente partecipato ad un bando della Fondazione nazionale delle Comunicazioni – spiega Cristiano Bei – destinato ai progetti di cardio protezione del territorio che ci ha consentito di ottenere un contributo di 8.000 euro che abbiamo già utilizzato per l’acquisto di 3 Dae di ultima generazione. Questi dispositivi saranno istallati nei prossimi giorni all’interno delle apposite bacheche a Montegiorgio capoluogo in località Barricata; a Piane in piazza della Stazione, a Servigliano in via Amandola zona compresa fra le due scuole del paese e il Parco della Pace.

Oltre a questo con risorse dell’associazione per 4.000 euro, organizzeremo dei corsi di formazione rivolti ai cittadini per ottenere l’abilitazione all’uso dei dispositivi Dae nei due paesi. Un progetto a cui abbiamo creduto per contribuire allo sviluppo di una conoscenza collettiva rivolta alla sicurezza. Come associazione organizziamo ogni anno dei corsi di formazione di base al primo soccorso, adesso metteremo a disposizione della popolazione dei preziosi strumenti che possono risultare determinanti in casi critici per salvare una vita". Ovviamente i corsi di formazione saranno aperti ai cittadini e questo fornirà condizioni di sicurezza non solo per l’utilizzo del Dae, ma anche per i rudimenti di primo intervento in caso di incidenti accidentali.

Durante la serata sono state illustrate anche le caratteristiche degli strumenti, che in primo luogo sono automatici, questo significa che si attivano solo ed esclusivamente in caso di blocco cardiaco, secondariamente durante la pratica guidano con messaggi impostati l’operatore nell’intervento. Nel territorio sono già attivi altri Dae, questi tre nuovi strumenti andranno a potenziare il sistema di sicurezza.

Alessio Carassai