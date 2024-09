Miss Italia 2024: scelte le 15 finaliste che gareggeranno domenica

Scelte le quindici finaliste di Miss Italia 2024 che competeranno per l’ambito riconoscimento. Domenica, 22 settembre, si terrà la proclamazione della vincitrice nel teatro comunale di Porto San Giorgio. A Numana, nel corso di uno spettacolo svoltosi nel centro vacanze villaggio De Angelis, sono state rese note dalla commissione tecnica le quindici finaliste al titolo di Miss Italia 2024. Ecco i nomi: Giulia Caramel come Miss Veneto, Ofelia Passaponti come Miss Toscana, Angela De Filippo come Miss Campania, Nicoletta Pentrelli come Miss Puglia, Elena Dibattista come Miss Sicilia, Mariama Diop come Miss Framesi Lombardia, Nicole Vioto come Miss Eleganza Veneto, Denise Uguccioni come Miss Rocchetta Bellezza Liguria, Laura Romersi come Miss Eleganza Emilia Romagna, Caterina Vincenti come Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, Beatrice Mazzoni come Miss Roma, Matilde Gonfiantini come Miss Eleganza Toscana; Irene Boschi come Miss Sorriso Marche, Beatrice Scintu come Miss Cinema Roma; Elisa Armosini come Miss Sorriso Sardegna, Miss Social Framesi è invece Miss Liguria Dorotea Carniglia. Le riserve sono: Rebecca Cossu come Miss Sardegna, Sofia Lenti come Miss Sorriso Calabria, Francesca Spinelli come Miss Piemonte. Il titolo sarà dunque assegnato alla finale, in programma per domenica 22 settembre nel Teatro comunale di Porto San Giorgio . La giuria sarà poi presieduta da Martina Colombari.

