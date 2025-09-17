Miss Italia è sempre uno spettacolo: "Abbiamo fatto un grande lavoro"

La nuova Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, incoronata dalla patron del più famoso concorso di bellezza d’Italia, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale. Nel corso della finalissima svoltasi lunedì scorso al PalaSavelli di Porto San Giorgio e condotta da Nunzia De Girolamo, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024 ha ceduto lo scettro della più bella d’Italia alla giovane Katia Buchicchio, originaria di Anzi, in provincia di Potenza.

Ma chi è questa splendida ragazza chiamata a rappresentare la più bella tra le belle d’Italia dopo aver compiuto un lungo percorso di selezioni in qualità di Miss Basilicata? Capelli castani, occhi verdi, altezza 175 cm, diploma di liceo scientifico, matricola di odontoiatria a Roma, la sua passione il ricamo e il cucito, arti a cui dice di essere stata introdotta dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della sua terra.

I suoi impegni nel futuro prossimo? "Continuare gli studi e lavorare per tenere sempre alto il nome della mia Basilicata, che sono orgogliosa di rappresentare così come sono onorata di questo titolo". Il suo sogno? "Fare la conduttrice" dedicherà il suo successo a Miss Italia al padre Antonio: "Perché è il manager che mi è stato sempre vicino e accompagnato nel percorso alla conquista del titolo".

A decretare la nuova Miss Italia una giuria, presieduta dalla Pascale, che ha valutato non solo la bellezza delle partecipanti ma anche il loro talento e la creatività attraverso sette sfide diverse in cui le ragazze si sono messe in mostra e confrontate. La patron Mirigliani si è detta: "Molto soddisfatta ed emozionata perché è la prima volta che la Basilicata vince il titolo".

Molto soddisfatto pure il sindaco Valerio Vesprini che afferma: "Siamo onorati di aver ospitato per la seconda volta la finale di Miss Italia e siamo stati premiati dal tutto esaurito registrato al PalaSavelli. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, siamo soddisfatti".

Un buon ritmo alla serata è stato dato dalla musica con ospiti di primo piano, come Guè, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti a Sanremo 2025 con il brano "La mia parola". Altro artista tanto atteso Rkomi. E ancora Serhat, cantante e conduttore televisivo turco. Infine l’icona pop Senhit. Nel corso dello spettacolo si sono esibiti i maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, già protagonisti del programma di Rai 1 "Ballando con le Stelle", condotto da Milly Carlucci.

