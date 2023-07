Miss Italia fa tappa a Petritoli

Piazza Primo Maggio a Valmir di Petritoli e il Centro Famiglie Valmir, hanno accolto una delle tappe di selezione di Miss Italia, svoltasi nel fine settimana e conclusasi con la vittoria della 18enne Viola La Torre, residente a Sirolo. Al secondo posto si è classificata Chiara Clementi di 18 anni residente a Porto San Giorgio, seguita dalla 19enne Elisa Alunni Casagrande di Ancona. Le miss sono state premiate dal sindaco di Petritoli Luca Pezzani, da Francesca Berdini, in rappresentanza di Miluna e da Cristian Zega in rappresentanza dello sponsor Framesi e curatore dell’hairstyle delle miss. La serata si è svolta nell’ambito della sagra della pizza, organizzata dal Centro Famiglie Valmir ed è stata allietata dalla performance dei cantanti Carolina Galassi e Jonathan Feliziani. Il pubblico ha partecipato in modo coinvolgente alla serata, conclusasi con l’omaggio di cappelli a firma di Carlo Forti.