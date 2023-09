Miss Italia torna a Salsomaggiore. Sognano in quattro

Finalmente annunciate sede e data delle pre-finali nazionali e della finalissima di Miss Italia 2023. Per chi ha l’indole romantica e un po’ nostalgica, la bella notizia è che il concorso di bellezza tornerà a Salsomaggiore Terme e per le 4 ragazze del fermano (provincia marchigiana più rappresentata alle pre-finali) si aggiunge un’altra ghiotta notizia. Più "concreta". E’ stato comunicato che, dopo edizioni numericamente risicate, la finale avrà in lizza 40 concorrenti. Il penultimo atto si terrà dal 4 all’8 ottobre nel "Bv Airone Resort" nel Comune di Corigliano-Rossano, in Calabria. Ci saranno 210 ragazze e una commissione tecnica sceglierà 20 finaliste, una per regione, a cui si aggiungeranno le venti Miss regionali già proclamate. Oltre alla Miss Marche Swami Morici, possono sperare dunque Chiara Clementi (Porto San Giorgio), Veronica Governatori (Servigliano), Monica Vannini e Mariasole Sbaffoni (Porto Sant’Elpidio). Il raduno di Corigliano sarà un "ritiro" per le ragazze, una fase di preparazione. La finalissima poi si svolgerà dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore Terme, un ritorno dopo 13 anni e dopo che era stata sede tra il 1950 e il 2010 per 41 anni, gli ultimi 28 dei quali in maniera consecutiva.

Andrea Scoppa