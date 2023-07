Miss Montegranaro Chiara Clementi: La più Bella delle Belle

Il concorso più popolare d’Italia, con la sfilata di bellissime ragazze in costume d’ordinanza, è approdato nei giorni scorsi, in Piazza Mazzini con una selezione regionale di Miss Marche che, alla fine, ha visto incoronata la 18enne Chiara Clementi. A consegnarle la fascia di Miss Montegranaro, il sindaco, Endrio Ubaldi, al termine di una serata molto piacevole, in cui le varie fasi del concorso di bellezza sono state intervallate da esibizioni musicali. Una serata fortemente voluta dal presidente del consiglio comunale (con delega al commercio) Nicolò Venanzi: "E’ stato un evento all’insegna della bellezza e dell’intrattenimento, che ha divertito il pubblico che, ancora una volta in questa estate ricca di eventi, ha partecipato numeroso" commenta il primo cittadino. "L’ottima riuscita di questo appuntamento – dichiara Venanzi – è frutto di un intenso lavoro finalizzato a riportare gente nel nostro centro storico".