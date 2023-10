Missione a Kiev e Leopoli. In partenza anche Calcinaro

Un momento di preghiera e di impegno, un’occasione per ricordare che il tempo della pace è adesso. Prosegue l’impegno del coordinamento dei direttori e segretari delle Anci regionali a sostegno dell’emergenza umanitaria in Ucraina a sostegno delle iniziative del Mean, Movimento Europeo Azione Non Violenta che vede anche la collaborazione e il sostegno della Cei con la presenza all’iniziativa di Leopoli del vicepresidente della Conferenza Episcopale monsignor Francesco Savino. Sabato e domenica prossimi, una delegazione composta da numerosi sindaci italiani, parlamentari italiani, parlamentari europei, alcuni giornalisti e una rappresentanza di associazioni vocate all’assistenza raggiungerà le città ucraine di Kiev e Leopoli. Ci sarà anche il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, nel suo ruolo di presidente di Anci Marche, insieme con il sindaco di Fano Massimo Seri. La delegazione partirà in aereo da Roma fino a Cracovia e da lì poi in pullman verso le città ucraine, sabato, in occasione della Giornata internazionale e interreligiosa per l’Ucraina si terrà in contemporanea a Kiev e Leopoli la Preghiera Universale per la Fratellanza e la Pace, giornata dedicata alla riflessione e preghiera con rappresentanti di diverse chiese e fedi unite per invocare la pace. Domenica si terrà a Kiev la Conferenza Europea per l’istituzione dei Corpi Civili di Pace. Il coordinamento della missione internazionale dei sindaci è affidato a Marcello Bedeschi che già ha rappresentato l’Anci in precedenti missioni in Ucraina e in Terra Santa.