Missione alla Borsa del Turismo: "Il nome della nostra città risulta sempre più conosciuto"

È il luogo dove si deve stare, per farsi conoscere e aprirsi al grande turismo. C’era anche Fermo alla giornata di apertura della Bit a Milano, la borsa del turismo, una grande vetrina con numerosi visitatori che hanno voluto avere informazioni sulla città e il territorio. Nello spazio, all’interno dello stand della Regione Marche, a dare il benvenuto lo stesso sindaco Paolo Calcinaro che, nel proporre Fermo ai numerosi visitatori, ha sottolineato "la presenza numerosa rispetto alle precedenti edizioni, ho percepito, ha detto, tra visitatori e addetti ai lavori che il nome della città risulta sempre più conosciuto. Un’operazione di vasta promozione coordinata per cui ringrazio l’assessore al turismo Annalisa Cerretani, la Cavalcata dell’Assunta con i vice presidenti ed i figuranti che hanno promosso Fermo anche con tante foto di cui sono stati protagonisti, gli operatori di Turismarche impegnati nella promozione itinerante all’interno della fiera". Il materiale informativo su Fermo è andato letteralmente a ruba, assicura lo stesso assessore Cerretani, nella sinergia con la Regione e la Cavalcata che ha mandato una delegazione, con gli abiti originali della sfilata di agosto.

Nel pomeriggio, nel talk promosso dalla Regione Marche, le parole di Calcinaro che ha ricordato come "i numeri dello scorso anno hanno confermato come Fermo sia la quarta città della Regione per presenze turistiche, che Marina Palmense e Lido sempre nel 2023 hanno registrato numeri altissimi e che si sta puntando sempre più sul turismo culturale. Senza dimenticare i benefici al territorio che porterà il ponte ciclopedonale che collegherà Fermo con Porto San Giorgio e la mobilità dolce come obiettivo che questa importante opera pubblica raggiunge". Sarà il primo anno del brad unico che i comuni della costa, Fermo, Porto San Giorgio, Porto S. Elpidio, Pedaso, Altidona e Campofilone, hanno siglato insieme, per una programmazione e una promozione integrata, un progetto che l’Anci nazionale ha riconosciuto per la validità e l’efficacia, "tanto da scegliere di affiancarci ed accompagnarci, inserendolo nel progetto MediAree che supporta i Comuni stessi nello sviluppo di metodi e progettazioni condivise per accedere più facilmente a fondi europei", ha spiegato ancora la Cerretani.

Alla Bit anche i vice presidente della Cavalcata, Andrea Monteriù e Roberto Montalpare che hanno sottolineato come i figuranti abbiano incuriosito i visitatori, "sia italiani che stranieri, che hanno approfittato per fare foto e chiedere informazioni sulla nostra manifestazione e sulla città. Come Cavalcata dell’Assunta abbiamo partecipato anche alla convention organizzata da Medieval Italy, abbiamo colto l’occasione per rafforzare i rapporti che ci legano ai comuni medievali che fanno parte di questa rete". I vicepresidenti hanno anche incontrato il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che è stato omaggiato di una pergamena raffigurante la pagina miniata del Messale de Firmonibus. Fermo era presente anche all’interno di Medieval Italy, organismo che punta alla valorizzazione e alla messa in rete (attualmente costituita da 26 Comuni di 9 regioni) delle destinazioni medievali, con un "Calendario Nazionale degli Eventi e delle Rievocazioni storiche" che nel 2024 conterà 34 eventi da aprile a ottobre.