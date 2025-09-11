Missione teatro in Ucraina: "Avevamo promesso di tornare. Regaliamo momenti di magia"

Vive di teatro Marco Renzi, sa quanto le storie, le parole, le emozioni siano respiri e speranza, possibilità e sollievo. Per questo, ogni anno, chiude il festival di teatro per ragazzi nei luoghi più disastrati della terra, convinto che il teatro possa davvero fare la differenza. Di nuovo, si va in Ucraina, si torna dopo due anni, l’anno scorso è toccato allo Zambia: "Avevamo promesso di tornare, spiega Renzi, dopo una edizione di grande successo. Si va dal 14 al 29 settembre, speravamo di trovare una situazione migliorata, purtroppo la guerra c’è ancora e fa tanto male". La delegazione di gente di teatro toccherà sette città ucraine, con base a Leopoli ospiti della chiesa greco-cattolica dello Spirito Santo e poi Lviv, Stryy, Peremozhne, Rudno, Kryvyyv Rig, Kamyanskee. Con Proscenio Teatro di Fermo, il Bertold Brecht di Formia, il tutto documentato da Ruggero Ratti. "Porteremo una serie di spettacoli nelle scuole e nei centri di accoglienza, a Leopoli ce ne sono molti. Due anni fa abbiamo sperimentato lo spettacolo nei bunker, dove la popolazione si rifugia ogni volta che suonano le sirene. Loro hanno sui telefonini una app che spiega dove il drone si sta muovendo. Avere un bunker a disposizione, ad esempio per una scuola, l’attività didattica non si ferma. Il problema è quanto spazio c’è a disposizione per garantire la presenza", spiega ancora Renzi che due anni fa ha vissuto proprio il momento di un attacco, finendo per rifugiarsi sotto un bunker dove il teatro ha aiutato a sorridere: "I bambini si lasciano trasportare dalla magia, dimenticano tutti i problemi. In Ucraina nemmeno si scappa più quando arrivano le bombe, sembra che quasi non ci sia alternativa".

Un pensiero c’è sempre, paura no, la voglia di portare nei luoghi del dolore qualcosa di buono è troppo grande: "Quando uno ha in mano uno strumento per fare del bene, non ha importanza quanto grande sia il male. Lo strumento va usato. Il tetro può scatenare emozioni e noi vogliamo regalarne di buone". A supportare sono il comune di Montegiorgio e di Porto San Giorgio, la prefettura di Fermo, Elettromedia e il festival Clown&Clown di Monte San Giusto. Solo tre quest’anno i partecipanti, lo scorso anno al bando avevano aderito in 14, stavolta la guerra fa paure e il rischio esiste. Un saluto da parte del prefetto è arrivato dal vice Valerio Giuseppe Di Rollo che ha parlato di una iniziativa che porta pace in un luogo di guerra, che noi ripudiamo come Paese. Ruggero Ratti, che documenterà il viaggio, c’era anche due anni fa e ricorda come le persone fossero abituate a ricevere aiuti ma raramente arrivano sotto le bombe persone di cuore, abbracciavano tutti e accoglievano gli attori con una luce negli occhi. Il presidente della Provincia Michele Ortenzi parla di una esperienza unica: "Da 16 anni organizzate teatri senza frontiere perché andate oltre il lavoro, vi muove la passione e la sensibilità. Portate sorrisi e vicinanza in luoghi difficili".

Angelica Malvatani