"Mister Scaloni da noi in estate"

Parte da Magliano di Tenna e dal suo legame con Lionel Scaloni, il Ct della nazionale argentina campione del Mondo, un progetto che unirà cinque comuni e tre province con l’intento di rilanciare un piano di promozione turistica alla riscoperta delle origini di molti marchigiani all’estero. Sono molti e tutti di rilievo gli argomenti presentanti ieri nella sala consiliare di Magliano di Tenna. Due gli elementi di partenza: le pratiche per conferire la cittadinanza onoraria a Lionel Scaloni che ha già accettato e che ha fatto sapere che verrà nelle Marche molto probabilmente entro l’estate; secondariamente sono state avviare le pratiche per un gemellaggio fra Magliano di Tenna e Pujato comune argentino nella provincia di Santa Fe dove Lionel Scaloni vive.

Un progetto realizzato a più mani, oltre al sindaco di Magliano Pietro Cesetti, erano presenti, il presidente della Provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, i sindaci e assessori di Montegranaro Monia Marinozzi, Tolentino Alessia Pupo collegato in streaming per Rotella Giovanni Bonaccini, oltre a Juan Carlos Paglialunga che ricopre vari ruoli istituzionali di collegamento fra Italia e Argentina, Fiorenzo Santini storico e ricercatore, Francesca Giglio tecnico della Regione per il turismo che sta sviluppando un progetto dedicato al turismo storico e Norma Susana Pierucci argentina trapiantata nelle Marche.

"Dopo il mondiale abbiamo scoperto che Enrico Scaloni nato a Magliano emigrato agli inizi del 900 in Argentina era il bis nonno di Lionel Scaloni – spiega Cesetti –. Il Ct della nazionale Argentina incarna i valori marchigiani: umile e gran lavoratore. Il sindaco di Pujato che fa di cognome Quacquarini ha origini di Serrapetrona. Abbiamo avuto rassicurazioni che Lionel Scaloni verrà a trovarci e a fare un giro nei comuni delle sue origini". Come spiegato dallo storico Fiorenzo Santini sono molti i canali di contatto fra Marche e Argentina, la nonna di Lionel Scaloni è nata a Tolentino il 22 febbraio del 1889; gli antenati del campione di basket Emanul Ginobili sono di Corridonia e Pollenza, gli antenati di Lionel Messi invece di San Severino Marche e Recanati. "Ci sono 700.000 marchigiani emigrati dalle Marche – racconta Francesca Giglio – e 200.000 sono in Argentina. Stiamo lavorando ad un progetto di turismo dedicato alla riscoperta della cultura delle origini, un programma molto articolato che potrebbe avere vari canali si sviluppo in entrambe le direzioni".

Alessio Carassai