Mobile le cade addosso. Ferita una ragazzina

Momenti di paura ieri, quando per cause ancora in corso d’accertamento, un mobile è caduto addosso ad una adolescente mentre si trovava a casa. Erano circa le 13 quando la ragazzina è stata vittima dell’incidente domestico che gli ha procurato una ferita alla testa. L’adolescente si trovava nell’abitazione di Porto San Giorgio in cui vive con i genitori, quando un mobile, cadendo, l’ha colpita al capo. La mamma ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Nonostante la ragazzina sia rimasta sempre cosciente, i soccorritori hanno allertato l’eliambulanza che, nel giro di diversi minuti, è atterrata al campo sportivo Pelloni. Il personale dell’elisoccorso ha così preso in cura la giovanissima paziente, già medicata e stabilizzata dai sanitari della Croce Azzurra, per poi decollare alla volta dell’ospedale pediatrico Salesi. La paziente non corre pericolo di vita.