Mobilità sostenibile, la città guarda al futuro

La città di Porto San Giorgio si prepara a rinnovarsi aprendo un dialogo costruttivo tra amministrazione e cittadinanza per delineare il futuro. Una serie di incontri ha coinvolto martedì scorso diverse figure della comunità: dai balneari ai rappresentanti del trasporto pubblico locale (Steat), dall’associazione Zero Gradini, che segue l’abbattimento delle barriere architettoniche, al comitato per il lungomare e la ex ciclabile, fino ai residenti del quartiere centro, che si sono ritrovati nella sala Imperatori. Il sindaco Valerio Vesprini descrive questi incontri, da lui seguiti tutti in prima persona, come "un’intensa giornata di lavoro" che ha avuto come fulcro la pianificazione della città, con un’attenzione particolare alla viabilità, alla promozione della mobilità sostenibile e all’organizzazione dei parcheggi. L’amministrazione ha promosso questo ciclo di incontri per ascoltare le esigenze dei cittadini, delle associazioni commerciali e sociali, con l’obiettivo di tradurle in azioni concrete.

Il primo cittadino ha spiegato che al centro di questa perseguita trasformazione si pone il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) che sostituisce il piano del traffico datato 1996. Lo stesso sindaco in particolare ha dato informazione che, intanto, la rete ciclabile cittadina dagli attuali otto chilometri passerà a 21, tramite l’accordamento dei percorsi esistenti. Il relativo progetto è stato già elaborato in modo da averlo pronto per partecipare ai bandi statali o regionali per il finanziamento.

Negli incontri si è parlato anche dei parcheggi da mettere a disposizione a chi viene da fuori. Il problema si pone soprattutto a luglio e agosto con l’arrivo dei turisti. Si è ipotizzato di incenticare l’uso del bike sharing o delle navette per non girare in città con la macchina. Sono stati individuato sei possibili aree di sosta: il vecchio campo sportivo, l’ex silos, piazza Gaslini, l’ex campo dei ferrovieri, l’area a nord di via Marche e l’ex ospedale.

"Gli incontri – riferisce Vesprini – sono stati caratterizzati da una vivace partecipazione e da un clima di scambio aperto e costruttivo, con numerosi interventi, richieste di chiarimenti e manifestazioni di interesse da parte dei presenti. L’amministrazione ha ribadito con forza l’importanza di questi momenti di ascolto e di confronto, considerandoli fondamentali per la costruzione di una visione condivisa e partecipata del futuro della città".

Silvio Sebastiani