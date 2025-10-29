Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
29 ott 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
Mobilità Sostenibile, le proposte di Legambiente

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) sta muovendo i primi passi e anche il locale circolo di Legambiente ha voluto fornire alcune proposte, protocollate nei giorni scorsi. "Il nostro è un approccio che punta a un movimento più slow per il quale è indispensabile un cambiamento di mentalità, che veda l’uomo e non l’automobilista al centro della città" esordisce la presidente Katia Fabiani, secondo la quale prima di adottare il Pums va cambiato il modo di viaggiare. "La sensibilizzazione è uno dei temi da sviluppare per comprendere cosa c’è dietro alla progettazione. Come associazione faremo il nostro e cercheremo di far nascere o rinascere la cultura dell’andare a piedi o in bicicletta" aggiunge.

In termini di proposte, Legambiente si concentra sull’utilizzo dei mezzi pubblici, "che potrebbero essere attivi in città con cadenza di mezz’ora e fermate a chiamata". Per poi proseguire: "La sistemazione dei sottopassi pedonali, alcuni da rendere anche ciclabili, è un altro provvedimento utile. Altra importante proposta, che chiediamo da anni, è tipo infrastrutturale: la cosiddetta metropolitana di superficie, che permetterebbe di raggiungere qualsiasi posto da nord a sud con l’utilizzo di un binario e un treno che farebbe fermate intermedie in città".

Capitolo parcheggi: "Chiediamo che siano realizzati in materiale drenante, con piantagioni di alberi, da curare nel tempo". Le piste ciclabili richiedono il lavoro più consistente in termini di tempo impiegato dai volontari: "L’idea è quella di effettuare una circonvallazione che colleghi tutto il paese con un anello che ricongiunga il lungomare con l’entroterra e dei pettini trasversali che intercettino scuole, zone industriali, impianti sportivi, ville comunali e associazioni di quartiere. Ciò comporta un’apertura nei confronti della mobilità sostenibile, perché più piste ciclabili significa che alcune strade diventeranno a senso unico e che in alcuni casi debbano essere tolte file di parcheggi. Siamo a disposizione in questo percorso".

