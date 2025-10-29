Mobilità Sostenibile, le proposte di Legambiente

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) sta muovendo i primi passi e anche il locale circolo di Legambiente ha voluto fornire alcune proposte, protocollate nei giorni scorsi. "Il nostro è un approccio che punta a un movimento più slow per il quale è indispensabile un cambiamento di mentalità, che veda l’uomo e non l’automobilista al centro della città" esordisce la presidente Katia Fabiani, secondo la quale prima di adottare il Pums va cambiato il modo di viaggiare. "La sensibilizzazione è uno dei temi da sviluppare per comprendere cosa c’è dietro alla progettazione. Come associazione faremo il nostro e cercheremo di far nascere o rinascere la cultura dell’andare a piedi o in bicicletta" aggiunge.

In termini di proposte, Legambiente si concentra sull’utilizzo dei mezzi pubblici, "che potrebbero essere attivi in città con cadenza di mezz’ora e fermate a chiamata". Per poi proseguire: "La sistemazione dei sottopassi pedonali, alcuni da rendere anche ciclabili, è un altro provvedimento utile. Altra importante proposta, che chiediamo da anni, è tipo infrastrutturale: la cosiddetta metropolitana di superficie, che permetterebbe di raggiungere qualsiasi posto da nord a sud con l’utilizzo di un binario e un treno che farebbe fermate intermedie in città".

Capitolo parcheggi: "Chiediamo che siano realizzati in materiale drenante, con piantagioni di alberi, da curare nel tempo". Le piste ciclabili richiedono il lavoro più consistente in termini di tempo impiegato dai volontari: "L’idea è quella di effettuare una circonvallazione che colleghi tutto il paese con un anello che ricongiunga il lungomare con l’entroterra e dei pettini trasversali che intercettino scuole, zone industriali, impianti sportivi, ville comunali e associazioni di quartiere. Ciò comporta un’apertura nei confronti della mobilità sostenibile, perché più piste ciclabili significa che alcune strade diventeranno a senso unico e che in alcuni casi debbano essere tolte file di parcheggi. Siamo a disposizione in questo percorso".